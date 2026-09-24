Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο βροχής την ώρα της συναυλίας της Άννας Βίσση - Το απαγορευτικό στις ομπρέλες.

Ο καιρός μας τα χαλάει το σαββατοκύριακο και ενόψει της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου άπαντες οι φαν αναρωτιούνται αν πρέπει να πάρουν μαζί τους και μια ομπρέλα. Βέβαια η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως κατά την ώρα της συναυλίας υπάρχει πρόγνωση για δυνατή καταιγίδα και βροχή που ενδεχομένως θα οδηγήσει και σε ενδεχόμενη αναβολή της.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, για το διάστημα από τις 18:00 έως τις 23:00 στην περιοχή του ΟΑΚΑ καταγράφεται πιθανότητα βροχής της τάξης του 40-50%. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια πρώτη γεύση για τον καιρό του Σαββάτου. Η πρόβλεψη για βροχή καλύπτει τόσο το διάστημα της προσέλευσης του κοινού καθώς οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν από τις 16:00 αλλά και τις ώρες διεξαγωγής της συναυλίας, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, ενώ το pre-show θα προηγηθεί στις 20:00.

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Η πρόγνωση του μετεωρολόγου του ALPHA δίνει ένα στίγμα για τα επικείμενα καιρικά δεδομένα όμως όπως δείχνει και το ποσοστό εκτίμησης τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται τελεσίδικο.καθώς απομένουν ακόμη δύο ημέρες μέχρι τη συναυλία. Καλύτερα προγνωστικά στοιχεία θα έχουμε από το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου που θα πλησιάζει η μεγάλη μουσική βραδιά.

Να σημειωθεί ότι από πλευράς παραγωγής της συναυλίας τονίζεται ότι οι μεγάλες ομπρέλες περιλαμβάνονται ρητά στα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται. Οι θεατές σε περίπτωση βροχής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αδιάβροχα και αδιάβροχα μπουφάν.

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Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

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