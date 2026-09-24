Απόψε, στις 21:45, ο Alpha θα μεταδώσει τον αγώνα Σερβία – Ελλάδα.

Ο Alpha θα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό της γαλανόλευκης, στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της, την παρθενική της συμμετοχή στο Α' Γκρουπ Δυναμικότητας του UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει, για τον 2ο όμιλο της ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα μεγαθήρια Γερμανία και Ολλανδία, αλλά η εκκίνηση θα γίνει στο Βελιγράδι απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία.

Απόψε, στις 21:45, ο Alpha θα μεταδώσει, απευθείας από το στάδιο «Ράικο Μίτιτς» τον αγώνα Σερβία – Ελλάδα.

Στην περιγραφή θα είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης και δίπλα του στο σχόλιο - ανάλυση θα βρίσκεται ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο πλατό της Pre Game εκπομπής τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα, Αντώνη Νικοπολίδη.

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Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλα τα παραλειπόμενα και τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησαν τον Νίκο Νταμπίζα, ο οποίος μας μίλησε για τα σημαντικά παιχνίδια της Εθνικής που έρχονται στον Alpha.

{https://www.youtube.com/watch?v=_y-dTEfSEBY}