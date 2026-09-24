Καταιγίδες με «άγριες» διαθέσεις προ των πυλών - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις περιοχές που θα «σφυροκοπηθούν» από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Ραγδαία μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή καθώς σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα δείξουν τα «δόντια» τους ενώ αναμένονται και χαλαζοπτώσεις. Στο ιστολόγιό του ο κ. Ζιακόπουλος κάνει λόγο για ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας που θα κινηθεί προς τα νοτιοανατολικά και από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Το Σάββατο η κορύφωση των φαινομένων - Oι περιοχές στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Πιο δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, καθώς βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, με εξαίρεση κυρίως τις βορειοανατολικές περιοχές. Κατά τόπους οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές, με αυξημένο κίνδυνο για χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμων και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ζιακόπουλος «προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αυτό σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, χαλαζοπτώσεων και πρόκλησης ζημιών από ισχυρούς ανέμους. Πέρα από αυτά, να μην ξεχνάμε και τον κίνδυνο των κεραυνών σε στεριά και θάλασσα.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σταδιακά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη κατά τις πρωινές ώρες.

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Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ΝΑ και τις απογευματινές - βραδινές ώρες του νέου εικοσιτετραώρου (Παρασκευής) αναμένεται να προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία και τη Δ. Θεσσαλία. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα κατά τόπους στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι έντονα και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 26 βαθμούς.

Το Σάββατο (26/9), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα πλην των ΒΑ περιοχών της προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αυτό σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, χαλαζοπτώσεων και πρόκλησης ζημιών από ισχυρούς ανέμους. Πέρα από αυτά, να μην ξεχνάμε και τον κίνδυνο των κεραυνών σε στεριά και θάλασσα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 6 και πιθανώς στη ΒΑ Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της λόγω της συννεφιάς και των βροχών.

Την Κυριακή (27/9), οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας και ως αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές.

Τη Δευτέρα (28/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες βροχές στη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο ΝΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.