Ο 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Τρίτη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο Ιταλών αναρριχητών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, στον Έμπωνα της Ρόδου. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε ο 52χρονος. Πυροσβέστες αποτέλεσαν το άγημα που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντάς του τις προβλεπόμενες τιμές.

Ο Πέτρος Διακάκης έχασε τη ζωή του την Τρίτη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο Ιταλών αναρριχητών. Σε ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κυματίζουν μεσίστιες σήμερα έως τη δύση του ηλίου. Στην κηδεία παρέστησαν επίσης ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, εκπρόσωποι φορέων, τοπικών αρχών και εθελοντικών ομάδων της Ρόδου.

Φόρο τιμής στον 52χρονο πυροσβέστη απέτισε και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της πυροσβεστικής οικογένειας προς τους συγγενείς και τους φίλους του.

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Εικόνες από την κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη