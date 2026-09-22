Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 10 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Σε δύσβατο σημείο η φωτιά

Σύμφωνα με το epiruspost.gr το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων και κάνει κρίσιμη την άμεση επέμβαση πριν η πυρκαγιά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα. Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, με το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα στην προσπάθεια προσέγγισης και κατάσβεσης.