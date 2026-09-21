Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για την πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μίλησε ο Νίκος Βέρτης και ένα σύντομο απόσπασμα της συνέντευξής του προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική του καλλιτεχνική πορεία, αλλά και για την πίστη του στο Θεό: «Θέλω να πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος βρίσκει την αλήθεια… Δεν μπορεί να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει… Δεχόμαστε όλους αυτούς που δεν πιστεύουν. Δεν θέλω να προσβάλει κανένας την θρησκεία μου. Θέλω να σέβεται τα δικά μου θέλω και τα πιστεύω, έτσι και εγώ σέβομαι… Σημαντική στιγμή στη ζωή μου ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, όταν τον γνώρισα πριν από 25 χρόνια και μία ακόμη ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος της Αλβανίας, που πήγαμε τον συναντήσαμε… Ήμουν αδιάβαστος, δεν γνώριζα πολλά και είδα έναν άνθρωπο που έχει μία θεία χάρη… Προσέλκυε τον κόσμο στην αγάπη και τη συγχώρεση…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βέρτης.

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«Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος. Πολλοί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ρωτήθηκε για την πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

«Δεν ξέρω αν μπορείς να περιγράψεις με λόγια αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι… Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος, δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο. Θεωρώ, ότι αυτό που θα ένιωσαν όλοι μέσα του είναι ότι ‘μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα’, για να είναι καλά ο Γιώργος», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Βέρτης.

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Στη συνέχεια, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, και στο χαρακτηριστικό του ταλέντο: «Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον εκτιμούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη, θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας, με όλη τη σημασία της λέξης. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που αφήνει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα, θα δει περισσότερο ο κόσμος τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Και πρόσθεσε: «Η φωνή του όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι ήταν χαρακτήρας, γι’ αυτό και πήγαινες στον Γιώργο και περνούσες καλά. Εμένα θα μου λείψει, πήγαινα και περνούσα καλά, περνούσα αλλιώς, χαλάρωνα. Ήταν και showman ο Γιώργος. Έβγαινε πάνω στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν πάνω. Όταν έφυγε ο Γιώργος, ήταν ένα πράγμα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, που είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο».

Τέλος, ο Νίκος Βέρτης, μίλησε για την απώλεια του Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι ήταν ένας καλλιτέχνης με όμορφη ψυχή: «Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε καν να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά, το είδαμε και με τον Παντελίδη, τον Βισκόπουλο, τον Βαρδή, ήταν καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους…».

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