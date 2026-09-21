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Στις 25 Σεπτεμβρίου η συζήτηση στη Λαϊκή Σκηνή του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Την κεντρική συζήτηση με θέμα «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός; Από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο» διοργανώνει η ΚΝΕ στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στη Λαϊκή Σκηνή του Φεστιβάλ.

Ομιλητής θα είναι ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις, όπως η ακρίβεια, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι κοινωνικές συνέπειες που αποδίδει στον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους προς τους διοργανωτές ΕΔΩ.

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