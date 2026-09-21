Ο «Λιάκος» των φίλων του είχε καταγράψει με τον φακό του πολιτικά πρόσωπα, στιγμές από τη Βουλή και την καθημερινότητα στους δρόμους.

Έφυγε από τη ζωή στα Χανιά, το Σάββατο 19/09, ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Ηλίας Σωτηρόπουλος, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό φωτογραφικό αποτύπωμα από την πολιτική, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή.

Με τον φακό του είχε καταγράψει συνεδριάσεις της Βουλής, πολιτικές προσωπικότητες και ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού. Ωστόσο, όπως τον περιγράφουν όσοι τον γνώριζαν, η μεγάλη του αγάπη ήταν η φωτογραφία δρόμου, μέσα από την οποία αποτύπωνε αυθόρμητες στιγμές, πρόσωπα και γεγονότα.

Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος, γνωστός στους φίλους του ως «Λιάκος», γεννήθηκε στο Ναύπλιο και έζησε για χρόνια στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει τα Χανιά ως τόπο κατοικίας, όπου ζούσε μαζί με τη σύζυγό του.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της πόλης. Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του βρέθηκε ουσιαστικά μόνος, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό, στη χώρα καταγωγής της. Στο πλευρό του στάθηκαν δύο φίλοι του από τα Χανιά.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε συναδέλφους και φίλους, που τον γνώρισαν τόσο μέσα από την επαγγελματική του πορεία όσο και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τη φωτογραφία.

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Η σορός του παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ η σύζυγός του έφτασε στα Χανιά τη Δευτέρα (21/09) και παρέλαβε από το νοσοκομείο το πιστοποιητικό θανάτου. Μαζί με φίλους του, αναμένεται να οργανώσει την κηδεία του Ηλία Σωτηρόπουλου.

«Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος μας άφησε για τους ουρανούς και γέμισε θλίψη όσους κι όσες μαζί περπατήσαμε και ζήσαμε την πόλη τα τελευταία 40 χρόνια. Θα σε θυμόμαστε για όλα», ανέφερε συνάδελφος και φίλος του.