Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια μιας σημαντικής γυναίκας.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμά του συνεχίζει λέγοντας πως «ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1654061219410316&id=100044193621427&mibextid=wwXIfr&rdid=HMQfjq0OPPtYcP7X}

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών και «η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ», όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.