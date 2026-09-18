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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Στις 10 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που πέθανε την Παρασκευή.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου θα κηδευθεί στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια Παπανδρέου αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».