«Η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας έφερε τη σφραγίδα της, άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές», τονίζει η Ρένα Δούρου για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν φεμινίστρια πριν από την εποχή του Me Too. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική και αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήσαν αυτονόητα», αναφέρει σε δήλωσή της η Ρένα Δούρου για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

«Η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας έφερε τη σφραγίδα της, άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές. Πάντα παρούσα με ήθος και άποψη. Αποχαιρετάμε σήμερα μια από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας», καταλήγει στο συλλυπητήριο μήνυμά της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.