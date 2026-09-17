«Για να φύγει η συγκεκριμένη Δεξιά, του κ. Μητσοτάκη, θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες», είπε η Ρένα Δούρου.

«Έχουμε διμέτωπο αγώνα - να φύγει η Δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στα κοινά και στην Αριστερά», δήλωσε η Ρένα Δούρου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, σήμερα, στο Οpen.

«Παρουσιάσαμε μια πρόταση για την αντιμετώπιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους, για τον ρόλο που μπορεί να έχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και για το ρόλο που πρέπει να έχει επιτέλους ο ΕΦΚΑ. Αυτή η πρόταση είναι σοβαρή, είναι κοστολογημένη. Δεν βρέθηκε κανένας από τα κυβερνητικά στελέχη, κανένας από το νέο φορέα, κανένας από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς που να αντιλέξει ότι αυτό δεν γίνεται», είπε η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναλύοντας το οικονομικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ίδια αναφέρθηκε στην οριακή κατάσταση που βρίσκονται τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στο μπαράζ πλειστηριασμών που παρατηρείται σε σχέση με το 2019, εξηγώντας ότι το οικονομικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το αδιέξοδο, κάνοντας λόγο για δοκιμασμένο μοντέλο υπέρ της κοινωνίας. «Οι εγγυήσεις να μην πάνε στα funds και στους servicers, να πάνε στον ΕΦΚΑ. Να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ήδη κράτη μέλη ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές», δήλωσε.

«Θα είμαστε ο καταλύτης για να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς»

Αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι «θα είμαστε ο καταλύτης, όπως λέμε στη χημεία, και για τον μικρομεγαλισμό των υπολοίπων κομμάτων, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς», προειδοποιώντας «εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκλιση δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη».

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες ανασύνταξης της ακροδεξιάς: «Το αυγό του φιδιού και οι απόγονοι των Ελλήνων δωσίλογων, που συνεργάστηκαν με τους ναζί για να καεί η Βιάννος, ο Χορτιάτης, τα Καλάβρυτα, θέλουν να έχουν δημόσιο βήμα και να μπουν στη Βουλή. Και οι προοδευτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή κάνουν ότι δεν βλέπουν».

Τέλος, η Ρένα Δούρου σημείωσε: «Πάνω απ’ όλα, έχω ιερή υποχρέωση και τεράστια ευθύνη απέναντι στους συντρόφους και συντρόφισσες μου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι στη Βουλή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βασικά σημεία της συνέντευξης της Ρένας Δούρου στο Open:

«Ο 13ος μισθός δεν είναι «επιδοματική πολιτική», για την οποία τίναζε τα ιμάτια του στο Twitter ο τότε Πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Κ. Μητσοτάκης), και τώρα ανέβηκε στη ΔΕΘ να δίνει μόνο επιδόματα.

Στην πραγματική οικονομία πάει ο 13ος μισθός, θα πάει στο φαρμακείο, θα πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Γιατί δεν το θέλουν; Για να έχουν μόνο τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των φίλων ολιγαρχών της ενέργειας;

Με το που ήρθε αυτή η κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και να διαλύσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μέσα στον Αύγουστο. Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος για να καταλάβουν ότι όταν εμείς τον Αύγουστο, ως ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε ότι αυτά διαλύουν τη ζωή μας, δεν ήταν απλώς: «οι ιδεοληψίες των Αριστερών που υπερασπίζονται το δημόσιο»;

Πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στοπ στον μεσσιανισμό και στην προσωπολατρία που η Αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά και εδώ και διεθνώς. Υπηρετούμε διαφορετικές λειτουργίες, κι έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες ευθύνης, δεν έχουμε μεταξύ μας ανταγωνιστικές σχέσεις ηγεσίας, ούτε ο Νίκος εναντίον του Παύλου και ο Παύλος εναντίον της Ρένας.

Πολλοί και πολλές είπαμε ότι δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το αποδεικνύουμε με τις προτάσεις μας για το χρέος, με τις προτάσεις μας για τη φορολογική πολιτική, με τις προτάσεις μας για την ακρίβεια. Και με τον τρόπο με τον οποίο θα αναγκάσουμε και τις υπόλοιπες δυνάμεις να καταλάβουν ότι η προοδευτική σύγκλιση, όχι η απορρόφηση, είναι ζωτικής σημασίας.

Μόλις πριν από δέκα μέρες, με αφορμή τη ΔΕΘ, ακούσαμε επιτέλους πολιτικές προτάσεις από την ΕΛΑΣ. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν ειπώθηκε κουβέντα για τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Υπάρχει και μια διγλωσσία σε σχέση με τη γενοκτονία στη Γάζα. Τελικά έχουμε γενοκτονία στη Γάζα; Και αυτό ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εμείς ως χώρα στεκόμαστε και οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. 52 χρόνια από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια στην παλαιστινιακή κατοχή.

Διχογνωμία και διγλωσσία στα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής. Ποιο είναι αυτό το 1% του 1%;

Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια απαξίωση σε εκείνο το κομμάτι των αυτοαποκαλούμενων ως “προοδευτικών δυνάμεων”. Αντί για την αλλαγή που χρειαζόμαστε, βλέπουμε πολλές φορές, σε επίπεδο προτάσεων, πάντα έναν τυχοδιωκτισμό.

Για να φύγει η συγκεκριμένη Δεξιά, του κ. Μητσοτάκη, θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις συνεργασίες δεν τις ανακάλυψε μόλις είχαμε αυτή τη δημοσκοπική περιδίνηση, επειδή η προηγούμενη ηγεσία μας, είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, να λέει “παιδιά, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί, μην μας ψηφίζετε”. Έχω εδώ μπροστά μου το καταστατικό, και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα καταστατικό το οποίο έχει φτιαχτεί το 2013, έχει επικυρωθεί το 2022 και ένθεν, περιλαμβάνει στις καταστατικές του αρχές, τη συνεργασία των δημοκρατικών πολιτών και των δημοκρατικών κομμάτων.

Κάναμε έναν χρόνο μέσα σε μια θολούρα, μέσα σε μία ασάφεια, υποτιμώντας τη σπουδαία δουλειά μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή. Από το 2023, οι βουλευτές αυτοί που μείναμε πια σήμερα, είμαστε μονίμως στους δέκα πρώτους στους τριακόσιους».