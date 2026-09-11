Η ομιλία της προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης».

Ομιλία στη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραχωρεί η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει ομιλία στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης».

Νωρίτερα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, από τη ΔΕΘ σχολίασε τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. «Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική η άποψη του κ. Μαρινάκη. Είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής», σημείωσε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, απαντώντας στη ΔΕΘ σε ερώτηση για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί περιορισμού του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Με αυτή τη λογική όπως σημείωσε ο Νίκος Παππάς, «στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχουν μόνο τεμπέληδες», σημειώνοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση παραγνωρίζει τόσο τον οικονομικό κύκλο όσο και τη δομική ανεργία.

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«Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μια άποψη αποκρουστική», ανέφερε και κάλεσε την κυβέρνηση, εφόσον θέλει να ανοίξει συζήτηση για την ανεργία, να απαντήσει πρώτα για την απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της ΔΥΠΑ.

Ο Νίκος Παππάς επισήμανε ακόμα πως «η ψαλίδα μεταξύ της εκτίμησης για το επίπεδο της ανεργίας, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της ΔΥΠΑ, μεγαλώνει», ενώ παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις δεν έχει δοθεί επαρκής εξήγηση.

Κατέληξε λέγοντας πως «Νομίζω ότι πρέπει να μπουν αυτές οι απόψεις στο συρτάρι. Να μην ακούγονται. Ή, αν ζητά ψήφο γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα».

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