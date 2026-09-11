«Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο. Εδράζεται σε δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Το μέτρο της 13ης σύνταξης είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί», είπε ο Νίκος Παππάς κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως: «ο δημοσιονομικός κανόνας - και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση - δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μία χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη» και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, «να μην αγοράζουν, να μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται, δεχόμενοι αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας».

Αναλυτικά η εισήγηση του Νίκου Παππά:

«Θα μου επιτρέψετε να κλέψω πάρα πολύ λίγα λεπτά από τον χρόνο τον οποίο δικαιούστε εσείς αποκλειστικά για να κάνετε τις ερωτήσεις σας για δύο σύντομα εισαγωγικά σχόλια.

Σήμερα θέλω να ξεκινήσω με τις ευχές μας προς τα παιδιά που ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά.

Αλλά, δυστυχώς, ξεκινάει μία σχολική χρονιά η οποία βρίσκει 75 κλειστά σχολεία και βεβαίως -ένα στοιχείο το οποίο είναι μεσοπρόθεσμο και δεν μπορεί να διαφεύγει από τον ορίζοντα, ούτε των πολιτικών δυνάμεων, ούτε της δημοσιογραφίας- με 50.000 λιγότερα παιδιά απ’ ό,τι το 2010.

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Η χώρα βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ της δημογραφικής κρίσης και της δημογραφικής κατάρρευσης. Και είναι σαφές ότι, ειδικά για την ύπαιθρο, δεν μπορείς να κρατήσεις ζωντανά τα σχολεία χωρίς να ενισχύσεις τον προϋπολογισμό για την Παιδεία.

Θα δείτε στις προτάσεις μας, οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί, ότι προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού με 400 εκατομμύρια ευρώ φέτος και 800 του χρόνου, ούτως ώστε να συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Και επειδή δεν είναι πρώτη χρονιά -κάθε χρονιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου ειδήσεις- οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών και είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση, έχουν τεράστιες δυσκολίες στην εξεύρεση κατοικίας προσιτής.

Και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με τη δομική πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στεγαστική πολιτική και, βεβαίως, την ειδική πρόνοια για τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στην επαρχία. Στον πυρήνα της πρότασής μας είναι η αποκατάσταση της περιουσίας που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία (ο ΕΦΚΑ για τις μέρες τις οποίες ζούμε) λόγω του PSI.

Αποκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων. Και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να γίνει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τα κατασχεμένα σπίτια να αποτελέσουν τη βάση για να έχει επιτέλους η Ελλάδα κοινωνική κατοικία.

Το δεύτερο σχόλιό μου είναι το εξής: Δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας -και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση- δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μία χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη.

Και με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι μέτρα -θα πω ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση- όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεόνασμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το περασμένο έτος. 6 δισεκατομμύρια πάνω από τον στόχο, 12 δισεκατομμύρια συνολικά. Και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη. 5 με 6 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα.

Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να λογικευτούν και να πουν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Να στείλει έστω ένα στέλεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να καλέσω κλείνοντας και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μην αγοράζουν, να μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται, δεχόμενοι αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο. Εδράζεται σε δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Σας έχουμε διανείμει τους βασικούς πίνακες και, βεβαίως, μια επεξήγηση για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κόφτη.

Καθώς και διεθνή παραδείγματα για το πώς άλλες χώρες χρησιμοποίησαν τις ευχέρειες, οι οποίες δίνονται από τον δημοσιονομικό κανόνα. Και είναι χώρες των οποίων ο προϋπολογισμός μια χαρά πέρασε και δεν θα τους τραβήξει το αυτί ο κύριος Πιερρακάκης».

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