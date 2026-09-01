«Οι πολίτες πληρώνουν τα πάντα ακριβότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ διογκώνονται και τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία και την οικονομία», αναφέρει ο Νίκος Παππάς.

«Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της ΝΔ. Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών σε προϊόντα, τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς με φόντο τα στοιχεία της Eurostat και προσθέτει:

«Εδώ και χρόνια, οι πολίτες πληρώνουν τα πάντα ακριβότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ διογκώνονται και τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία και την οικονομία, κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους.

Αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος καταλήγει: «Το υπερπλεόνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία. Ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα να μηδενιστεί για, τουλάχιστον, έξι μήνες. Και οι έλεγχοι στην αγορά να γίνουν επιτέλους ουσιαστικοί και συστηματικοί.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις».