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Υποψήφιος, αλλά με ποιο κόμμα;

Πηγή της στήλης στη Μακεδονία σημειώνει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν εξαιρετικά δραστήριος στη Β Θεσσαλονίκης όπου εκλέγεται.

Παρών στις πυρόπληκτες περιοχές, παρεμβατικός για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης και για τη στήριξη της ΕΥΑΘ, σε συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς παράγοντες στη Θέρμη και αλλού.

Κινείται, δηλαδή, σαν να πρόκειται να είναι ξανά υποψήφιος.

Αυτό το συμπέρασμα έβγαλε η πηγή της στήλης που βρέθηκε κοντά του χωρίς να στοιχηματίζει με ποιο κόμμα είναι πιθανότερο να πολιτευτεί...

Β.Σκ.