Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΝΔΙΣΥ υπολογίζει ότι ανέρχονται στους 280.000 οι συνταξιούχοι στο σύνολο που υπέστησαν περικοπές στην επικουρική σύνταξη χηρείας (η περικοπή που έγινε μετά την τριετία) και δεν λαμβάνουν πίσω ούτε ένα ευρώ.

Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας είδαν ήδη – στις συντάξεις Σεπτεμβρίου – διπλάσια σύνταξη, ωστόσο εκτός της ρύθμισης έμειναν 100.000… Είναι οι συνταξιούχοι χηρείας εξ’ ιδίου δικαιώματος που ο θάνατος επήλθε πριν το νόμο Κατρούγκαλου, με τις συνταξιοδοτικές οργανώσεις να κάνουν λόγω για συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση αποκατάστασης, από τις αυξήσεις αποκλείονται:

Οι επικουρικές συντάξεις οι όποιες θα εξακολουθήσουν να κόβονται στο 35% σε περίπτωση απασχόλησης και σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος.

Όλες οι χήρες/οι που έλαβαν την παροχή πριν τον Μάιο του 2016 (παλαιοί συνταξιούχοι).

Οι δικαιούχες/οι της σύνταξης οι οποίες/οι δεν είχαν μείωση της σύνταξης μετά την 3ετία (σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος) από… αμέλεια του ΕΦΚΑ.

Σε πιο δεινή θέση βρίσκονται, ωστόσο, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Η «βασική σύνταξη», που επέχει θέσης «εθνικής σύνταξης», δεν αναγνωρίζεται σε αυτή τη ρύθμιση. Η παροχή λόγω θανάτου περικόπτεται εντελώς με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (αφορά σε συνταξιοδότηση άμεσα ασφαλισμένου προ της 13ης Μαϊμού 2016). Και αυτό το ακραίο τσεκούρεμα ισχύει μόνο για τους αγρότες συνταξιούχους χηρείας.

Με τη νέα διάταξη, οι συντάξεις χηρείας επανέρχονται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί για το 35% που ίσχυε όταν ο δικαιούχος είχε παράλληλα δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία.

Η μέση αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ τον μήνα, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Η αλλαγή αφορά συντάξεις χηρείας που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν προβλέπονται, ωστόσο, αναδρομικές επιστροφές για τα ποσά που είχαν περικοπεί την προηγούμενη περίοδο.

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Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων εκφράζουν ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται «συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων», καθώς εκτός ρύθμισης μένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από θανάτους πριν από τις 13/5/2016. Ακόμα, δεν υπάρχει καμία ανάλογη μέριμνα για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις επικουρικές συντάξεις και ζητούν επέκταση των αλλαγών σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Με το νέο καθεστώς, η σύνταξη χηρείας θα παραμένει εφ’ όρου ζωής στο 70% της σύνταξης του θανόντος, όταν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει και προσωπική σύνταξη.

Εκτός οι αγρότες και 100.000 δικαιούχοι

Σκληρή επίθεση σε βάρος της Κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με αφορμή τις συντάξεις χηρείας.

Το Δίκτυο, με επίσημο Δελτίο Τύπου, υπενθύμισε ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης παροχής, αλλά ένα πολύ μικρό μέρος τους. Ειδικότερα:

Η ρύθμιση για την οποία «πανηγυρίζει» ο Πρωθυπουργός είναι κουτσουρεμένη! Δεν περιλαμβάνει αναδρομικά για τους δικαιούχους. Έτσι, οι 8.522 που έλαβαν αυξήσεις, θα πρέπει να διεκδικήσουν τα ποσά που τους περικόπηκαν, μέσω δικαστηρίων!

Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΝΔΙΣΥ υπολογίζει ότι ανέρχονται στους 280.000 οι συνταξιούχοι στο σύνολο που υπέστησαν περικοπές στην επικουρική σύνταξη χηρείας (η περικοπή που έγινε μετά την τριετία) και δεν λαμβάνουν πίσω ούτε ένα ευρώ.

Η ρύθμιση «ξέχασε» τους δικαιούχους προ «νόμου Κατρούγκαλου». Είναι χιλιάδες οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας που δεν έλαβαν αυξήσεις, όπως οι υπόλοιποι.

Η ρύθμιση δεν συμπεριέλαβε ούτε τους δικαιούχους που προέρχονται από τον ΟΓΑ!

Το ΕΝΔΙΣΥ υπενθύμισε ότι είχε καταθέσει επίσημα σχετική πρόταση Νόμου, από τις 20 Μαΐου! Μια πρόταση που περιλάμβανε όλες τις «ειδικές περιπτώσεις» δικαιούχων και έλυνε οριστικά το πρόβλημα (το 70% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις). Μια πρόταση που δεν εφαρμόστηκε.

Το Δίκτυο ζήτησε από τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία και να διορθώσει τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας. Να αποδεχτεί πλήρως την πρόταση του ΕΝΔΙΣΥ, να καλύψει δημοσιονομικά τη δαπάνη που προκαλείται να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Όλα τα άλλα, είναι επικοινωνιακά τρικ…