«Οι διθυραμβικοί πανηγυρισμοί και η παραπλάνηση καταρρέουν υπό το βάρος της πραγματικότητας», αναφέρει η Ελληνικής Αριστερή Συμπαράταξη.

«Επί ένα μήνα πανηγυρίζουν, η αρμόδια Υπουργός Εργασίας κα Κεραμέως και σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, για την δήθεν «αποκατάσταση» των συντάξεων χηρείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Οι διθυραμβικοί πανηγυρισμοί και η παραπλάνηση καταρρέουν υπό το βάρος της πραγματικότητας. Οι «χιλιάδες συνταξιούχοι» που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552! Εξαιρούνται από το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ οι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χηρείας πριν την 13η Μάιου του 2016 που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Σε όσους δε, γίνεται η περίφημη «αποκατάσταση» των συντάξεων χηρείας δεν καταβάλλονται τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι παραβιάζονται εμφανώς την αρχή της ίσης μεταχείρισης», τονίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσθέτει:

«Δεν διορθώνεται η μεγάλη αδικία των συνταξιούχων χηρείας του ΟΓΑ. Στη ρύθμιση του νέου νόμου δεν περιλαμβάνονται οι επικουρικές συντάξεις χηρείας, που παραμένουν μειωμένες. Η δαπάνη για την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας δεν κοστίζει παρά μόνο 55 εκατομμύρια κατ’ έτος την ώρα που τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ οι συνταξιούχοι έχουν απωλέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την κατάργηση της τμηματική 13ης σύνταξης που θέσπισε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Μάιο του 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης πήρε 100 και επιστρέφει 1 στους συνταξιούχους.

Η μη εφαρμογή της περικοπής των δύο εθνικών συντάξεων που δεν ολοκληρώνεται είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης ερμηνείας και εφαρμογής της περίφημης εγκυκλίου Τσακλόγλου (που δυστυχώς επανέλαβε και το ΣτΕ). Η νέα νομοθέτηση προφανώς αποδεικνύει ότι η πολιτική απόφαση για την εγκύκλιο Τσακλόγλου ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Η δήθεν «περικοπή» ήταν τόσο έωλη που δεν είχε καν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026.Όσο για την περίφημη περικοπή του «Νόμου Κατρούγκαλου» ο Πρωθυπουργός ας ξαναδιαβάσει τον νόμο της δικής του κυβέρνησης (ν.4670/2020) που ενσωματώνει τις περικοπές των συντάξεων χηρείας σε ένα μάλιστα τελείως διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον σε σχέση με το 2016.

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Αρκετά με τα ψέματα και την παραπλάνηση.

Οι συνταξιούχοι δικαιούνται αξιοπρέπεια και αλήθειες και όχι εμπαιγμό και κοροϊδία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου οι συνταξιούχοι και ο ελληνικός λαός θα ακούσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου από την «κρίση Μητσοτάκη» που θα διασφαλίζει μια ζωή με αξιοπρέπεια».