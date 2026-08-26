«Ο κ. Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Ξοδεύει λεφτά και δεν έχει δηλώσει πού τα βρήκε. Ζει μια πολυτελή ζωή», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τι απάντησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

ΟΆδωνις Γεωργιάδηςεξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα στον απόηχο της απόφασής του να παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ στις 2 Σεπτεμβρίου, πριν την ομιλία του πρωθυπουργού.

«Ο κ. Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Ξοδεύει λεφτά και δεν έχει δηλώσει πού τα βρήκε. Ζει μια πολυτελή ζωή. Υπάρχουν οι κανόνες καλής συμπεριφοράς, ένας απ’ αυτούς είναι να τηρούμε τις παραδόσεις. Στη ΔΕΘ πρώτα μιλάει η κυβέρνηση, μετά η αντιπολίτευση», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας και συνέχισε:

«70 χρόνια δεν είχε άλλος πολιτικός συμφέρον να πάει πρώτος; Ο κ. Τσίπρας σπάει αυτή τη σειρά. Όταν κάποιος παραβιάζει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει είναι παλιόπαιδό. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει φυλακή πολιτικούς του αντιπάλους, έχει ξεφτιλίσει όλο το πρώην κόμμα του.

Είναι πρόσχημα ότι η ΕΛΑΣ λέει ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Το έκανε για να σπάσει τη σειρά και να στρέψει τα φώτα πάνω του».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν είναι υβριστικός χαρακτηρισμός το «παλιόπαιδο», ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Αν ήθελα να τον υβρίσω, θα μπορούσα. Μην είμαστε τόσο μη μου άπτου».

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Για τα όσα είπε ο Κώστας Τσουκαλάς ότι είναι δήθεν αντίπαλος της ΝΔ ο Τσίπρας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Ας τα πει ο Τσουκαλάς στον κ. Δούκα. Δεν μιλάνε μεταξύ τους; Εμείς βάλαμε τον κ. Τσίπρα να κατέβει; Εμείς λέμε στους ανθρώπους να πουν στις δημοσκοπήσεις ΕΛΑΣ; Εμφανίστηκε ο Τσίπρας γιατί δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να φτάσει ψηλά στις δημοσκοπήσεις και να δικαιολογήσει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα είναι η απόδειξη της αποτυχίας του Ανδρουλάκη», ενώ τέλος για τα περί «κατεψυγμένου δίπολου» που σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Ενώ ο κ. Ανδρουλάκης είναι φρέσκος;»

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«Φόβος, τρόμος και πανικός από τον κ. Γεωργιάδη»

«Ο τελευταίος που θα περίμενα να δείχνει έναν πανικό και φόβο είναι ο κ. Γεωργιάδης», απάντησε στη συνέχεια η Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

«Γίνεται κριτική για το αν θα πάει ένας πρόεδρος μη κοινοβουλευτικού κόμματος πριν… Οι αίθουσες είναι διαθέσιμες συγκεκριμένες μέρες. Μιλάει η ΝΔ που δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου; Στη Βουλή ο πρωθυπουργός μιλάει τελευταίος. Τι ακριβώς διασαλεύτηκε; Ο κ. Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε έναν λαϊκισμό. Βλέπουμε τρόμο και πανικό για την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ», πρόσθεσε.

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