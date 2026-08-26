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Το πρόγραμμα.

Τεράστια κομματική κινητοποίηση οργανώνεται από τη Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη για το διήμερο 27-28 Αυγούστου που ανεβαίνει ο πρωθυπουργός στην συμπρωτεύουσα.

Πρόκειται για την καθιερωμένη άνοδο όλων των πρωθυπουργών πριν από τη ΔΕΘ προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος.

Η διαφορά με την φετινή χρονιά είναι ότι ετοιμάζεται μεγάλη φιέστα για τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Κι ενώ όλα τα φώτα αναμένεται να πέσουν στο Μετρό ο Κ. Μητσοτάκης θα κάνει και μία σειρά συναντήσεων με κυβερνητικούς βουλευτές επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς ενώ την επομένη θα πραγματοποιήσει εξπρές περιοδεία σε Φλώρινα και Κοζάνη.

Λ.Ι.