4 φίλοι με κοινή πορεία. Πώς αποχαιρέτησαν τον Κόκοτα, Βαρθακούρης, Διονυσίου και Μπιθικώτσης.

Με συγκίνηση και λόγια που αποτυπώνουν τη βαθιά φιλία που τους συνέδεε, αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κόκοτα ο Χάρης Βαρθακούρης, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Οι τρεις καλλιτέχνες μοιράστηκαν σκηνές, ταξίδια, τραγούδια και αμέτρητες στιγμές, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά καλλιτεχνών που κουβαλούσαν το μουσικό αποτύπωμα των πατέρων τους.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους τρεις καλλιτέχνες που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν μέσα από αναρτήσεις και κοινές φωτογραφίες.

Χάρης Βαρθακούρης: «Δεν θα πω αντίο»

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το μήνυμα του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος επέλεξε να δημοσιεύσει σειρά από κοινές φωτογραφίες με τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Στέλιο Διονυσίου και τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Οι τέσσερις τραγουδιστές είχαν συνδεθεί με μια ξεχωριστή περίοδο της καλλιτεχνικής τους πορείας, καθώς το 2013 πραγματοποίησαν τη διεθνή περιοδεία «A Tribute to the Legends». Ταξίδεψαν σε πολλές χώρες, τραγουδώντας για τους Έλληνες της διασποράς και παρουσιάζοντας μεγάλες επιτυχίες των πατέρων τους.

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Ο Χάρης Βαρθακούρης εξομολογήθηκε ότι, παρότι γνώριζε πως η δύσκολη στιγμή μπορεί να έρθει, όταν τελικά συνέβη κατάλαβε πως κανείς δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένος για την απώλεια ενός φίλου.

«Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ», έγραψε, αναφερόμενος στις κοινές τους αναμνήσεις, στα ταξίδια, στις «τρέλες» και στα γέλια που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στους τέσσερις φίλους, σημειώνοντας πως θα τον θυμάται όπως τον γνώρισε και όπως τον αγάπησε όλη η παρέα τους.

Ο αποχαιρετισμός του ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική φράση: «Δεν θα πω αντίο. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».

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Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Αντίο Δημήτρη μας»

Με λιγότερα λόγια, αλλά εξίσου έντονα συναισθήματα, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Ο γιος του σπουδαίου Γρηγόρη Μπιθικώτση επέλεξε να δημοσιεύσει την αφίσα από την κοινή τους περιοδεία και έγραψε: «Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα, η ζωή όμως στο επιβάλλει. Αντίο Δημήτρη μας… Δεν έχω λόγια».

Στέλιος Διονυσίου: «Καλό ταξίδι αδερφέ μου Δημήτρη»

Συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Στέλιου Διονυσίου, του τέταρτου μέλους της παρέας που είχε ταξιδέψει μαζί με τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ο Στέλιος Διονυσίου επέλεξε μια κοινή φωτογραφία τους και αποχαιρέτησε τον φίλο και συνεργάτη του με μόλις λίγες λέξεις, οι οποίες όμως φανερώνουν το δέσιμο που είχαν μεταξύ τους:

«Καλό ταξίδι αδερφέ μου Δημήτρη».

Η σχέση των δύο τραγουδιστών ήταν πολυετής. Μάλιστα, ήδη από το 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του, ο Στέλιος Διονυσίου είχε μιλήσει με θερμά λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον «αξιολάτρευτο παιδί» και θυμίζοντας πως είχαν γυρίσει μαζί σχεδόν όλο τον κόσμο.