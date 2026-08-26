Η Αγία Βαρβάρα αποχαιρετά τον δημοτικό της σύμβουλο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρετά η Αγία Βαρβάρα τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά και δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπιζε από τον Μάρτιο του 2024.

Ο γνωστός τραγουδιστής, πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό με την περιοχή, καθώς είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους ανθρώπους της Αγίας Βαρβάρας, με το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρά άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του και να αποτυπώσει με ψήφισμα τη θέση της πόλης απέναντι στην απώλειά του.

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, έχοντας ως μοναδικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα.

Στη συνεδρίαση, παρουσία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον της διαδικασίας, ως ένδειξη πένθους και φόρου τιμής στον εκλιπόντα δημοτικό σύμβουλο. Το ψήφισμα, το οποίο εισηγήθηκε ο δήμαρχος, αναφέρεται στην προσωπικότητα και την προσφορά του Δημήτρη Κόκοτα στην τοπική κοινωνία.

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Στο κείμενο χαρακτηρίζεται ως «μία σπάνια προσωπικότητα που τίμησε τον δήμο μας και το Δημοτικό μας Συμβούλιο», ενώ γίνεται αναφορά στον ιδιαίτερο δεσμό που είχε αναπτύξει με την πόλη και τους κατοίκους της.

Από το τραγούδι στην τοπική αυτοδιοίκηση

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε επιλέξει να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά της Αγίας Βαρβάρας, διεκδικώντας την ψήφο των κατοίκων στις δημοτικές εκλογές του 2023. Η εκλογή του αποτέλεσε μια διαφορετική σελίδα στην πολυετή πορεία του, καθώς πέρα από τη μουσική σκηνή επιδίωξε να προσφέρει στην πόλη όπου είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς.

Η αυτοδιοικητική του παρουσία, ωστόσο, διακόπηκε απότομα τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US». Από τότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνοντας για περισσότερο από δύο χρόνια μια δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Μεσίστια η σημαία στο Δημαρχείο της Αγίας Βαρβάρας

Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας είναι και η τέλεση της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα με δαπάνη του Δήμου, ως ένδειξη τιμής για την παρουσία και την προσφορά του στα κοινά της πόλης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σημαία στο Δημαρχείο να κυματίζει μεσίστια, ενώ ο Δήμος προχωρά και σε σειρά ενεργειών στη μνήμη του, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την παρουσία ενός ανθρώπου που, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, αγάπησε την Αγία Βαρβάρα και τους ανθρώπους της.