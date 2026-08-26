Το ζευγάρι απολαμβάνει τις μέρες του στην Καρδαμύλη.

Για τις αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και όλα τα «ναι» που έχει πει ενώ παλιά δίσταζε ή φοβόταν αναφέρθηκε σε ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα, η οποία περνά το καλοκαιίρι της στην Πελοπόννησο.

«Φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω. Στις αλλαγές, στην τόλμη, στο ξεκαθάρισμα, στις νέες ευθύνες, στις ιδέες, σε διαφορετικούς τομείς, στην εξερεύνηση, στον έρωτα. Σε όλα τα «ΝΑΙ» που είπα φέτος ενώ παλιά δίσταζα, σ’αυτά θα αφιερώσω την σημερινή μέρα. Και κάθε μέρα.

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