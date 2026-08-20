Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα.

Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, τον ήλιο, τη θάλασσα και τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα έχοντας ανοίξει έναν νέο κύκλο στην προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, φαίνεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την τροπή που έχει πάρει η ζωή της και σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στα social media.

Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε ορισμένες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις και τις συνόδευσε με ένα κείμενο στο οποίο αναφέρεται στο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνει την θερινή περίοδο, τονίζοντας ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα διαφορετικό και διδακτικό:

«Καλοκαίρι» ..γεννήθηκε από το «καλός + καιρός»: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό.

Κι επειδή «καιρός» σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής - η στιγμή που αξίζει να ζήσεις.

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Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

Φέτος το καλοκαίρι είναι τοοοόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα, και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω

Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από την θαλασσίτσα μας την κρυφή».

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