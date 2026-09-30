Το «ευχαριστώ» και η συγκίνηση του τραγουδιστή.

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες ο Ηλίας Βρεττός, καθώς η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδάκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε στα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες ευχές και likes μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

«ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό ‘Πρόστιμο’ της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το ‘πληρώνουμε’ για πάντα…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

{https://www.instagram.com/p/Dd52KYWIHwY/?hl=el}

Το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την χαρμόσυνη ανακοίνωση, ο Ηλίας Βρεττός προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα ανάρτηση του Ηλία Βρεττού

Μέσω του σύντομου στιγμιότυπου ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι για την ώρα δεν θα ήθελαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω δηλώσεις:

«Παιδιά πραγματικά θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, από καρδιάς, γιατί από την πρώτη στιγμή που μοιραστήκαμε τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, ευχών και θετικής ενέργειας από όλους εσάς. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή εμφάνιση.

Αυτήν την στιγμή θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε αυτήν την χαρά λίγο περισσότερο για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας και να ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς.

Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, να εύχεστε και εσείς αν θέλετε για εμάς. Να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα μοιραστούμε ακόμα περισσότερα μαζί σας... Σας ευχαριστούμε πολύ».