Η κατακόκκινη τούρτα, τα χαμόγελα και οι ευχές.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με την παρουσιάστρια να γιορτάζει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με την οικογένειά της.

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους της έστειλαν τις ευχές τους, ενώ παράλληλα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες από τη γιορτή της και την ημέρα της.

Στα στιγμιότυπα, εμφανίζεται χαμογελαστή και λαμπερή με τα παιδιά της να ποζάρουν στο πλευρό της, ενώ η ίδια επέλεξε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους προσθέτοντας τεράστιες φατσούλες με καρδιές στα πρόσωπά τους.

Μέσα από το συνοδευτικό κείμενο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και τη χαρά της για την ημέρα, χαρακτηρίζοντας το φετινό της πάρτι ως το καλύτερο της ζωής της.

«Ευγνωμοσύνη. Αυτό αισθάνομαι ! Πιο γεμάτη από ποτέ, με αγκαλιές από ανιδιοτελή αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Δε φαντάζεστε πόσες φορές τραγουδήσαμε και σβήσαμε την τούρτα. Το καλύτερο πάρτι μου. Εμείς.

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