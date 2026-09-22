Η audition της Σταυρούλας που δίχασε του κριτές, μπέρδεψε την Ηλιάνα και πέρασε οριακά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Το GNTM 7 είναι πλέον γεγονός, και το νέο επεισόδιο είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα.

Οι auditions συνεχίζονται και τα Ναυπηγία στην περιοχή του Σκαραμαγκά, έχουν μετατραπεί σε σημείο αναφορά για τα νέα επίδοξα μοντέλα.

Μία από τις πρώτες διαγωνιζόμενες του σημερινού επεισοδίου που βρέθηκε μπροστά στους κριτές ήταν η Σταυρούλα, η οποία προκάλεσε ερωτηματικά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά κέρδισε την προσοχή της Μπέττυς Μαγγίρα.

Η Σταυρούλα, με τον γλυκό χαρακτήρα της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου της κατάφερε να αποσπάσει τέσσερα «ναι» από τους κριτές, με τον Λάκη Γαβαλά να της δίνει την αρνητική του ψήφο.

Η ίδια, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τα καταφέρει, κάτι που απέδειξε και μέσα από τις πόζες της.

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Σε αυτό το σημείο της audition, ήταν που κατάφερε να μεταπείσει και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κάνοντάς την τελικά να της χαρίσει το πολυπόθητο «ναι», εξασφαλίζοντας τη θέση της στα bootcamp

Οι πόζες της Σταυρούλας και τα «ακροβατικά» που έκανε, έδωσαν στην παρουσιάστρια να καταλάβει ότι είναι έτοιμη να πειραματιστεί, να βγει από τα τετριμμένα και να τα καταφέρει.

{https://www.youtube.com/watch?v=ukzB6kD4fJQ}

Η Σταυρούλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν αναφέρθηκε στην περίοδο που χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Τουρκία για δουλειά, κάτι που επιβάρυνε σημαντικά την ψυχολογία της.