Ο Σαιγιάν που μπήκε στο πλατό με την μητέρα του. Η ιστορία που συγκίνησε.

Ο Σαιγιάν από το Ιράν, ήταν ο επόμενος παίκτης του ανανεωμένου GNTM που κατάφερε να συγκινήσει και να εντυπωσιάσει τους κριτές της έβδομης σεζόν.

Ο νεαρός, έφτασε στην Ελλάδα, μαζί με τη μητέρα του πριν από περίπου εννέα χρόνια, καθώς εκείνη θέλησε να αλλάξει τη θρησκεία της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση της αλλαγής περιβάλλοντος.

Η μητέρα του Σαιγιάν, ήρθε στην Ελλάδα για να χαρίσει ένα μέλλον στο παιδί της, και στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της audition.

Ο Σαιγιάν, κατάφερε να ξεχωρίσει και να συγκινήσει τους κριτές με την καλοσύνη και την ευγένειά του, και οι πέντε κριτές θέλησαν να γνωρίσουν και την μητέρα του, η οποία μπήκε στο στούντιο και έκλεψε τις καρδιές των παραβρισκόμενων.

Οι δυο τους περπάτησαν πιασμένοι χέρι – χέρι στο πλατό, και το τελικό «Ναι» το «κλείδωσε» εκείνη συγκινημένη.

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Η μητέρα του Σαιγιάν μάλιστα, χάρισε της δικές της συμβουλές στο γιο της, μιλώντας του στα Ιρανικά, με τον Άγγελο Μπράτη να κάνει την απαραίτητη μετάφραση, προκαλώντας έκπληξη στους συναδέλφους του.

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Ο Σαιγιάν, κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση της νέα σεζόν του GNTM, ωστόσο οι κριτές δήλωσαν ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά προκειμένου να φτάσει το στόχο του και να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό.