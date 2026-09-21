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Το πιο αγαπημένο fashion project επιστρέφει στο Star, πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό, πιο fashion από ποτέ, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star.

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Star, πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ! Νέες προκλήσεις, ανατροπές, εντυπωσιακά concepts και μια ανανεωμένη ομάδα, που είναι έτοιμη να ανακαλύψει το επόμενο top model της χώρας.

Η νέα σεζόν ανεβάζει στα ύψη τον πήχη της μόδας και οι κριτές βρίσκονται ήδη στην θέση τους για να χαρίσουν τις δικές τους συμβουλές στα νέα επίδοξα μοντέλα.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφά και το show ξεκινάει απόψε, στις 21:00, στο Star.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, ενώ μαζί της στην κριτική επιτροπή βρίσκονται για μία ακόμη χρονιά ο Λάκης Γαβαλάς, και ο Άγγελος Μπράτης. Η Μπέττυ Μαγγίρα εντάσσεται δυναμικά στην κριτική επιστροφή και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, χαρίζει τη δική της πινελιά από το ρόλο της Creative Director.

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Η μεγάλη πρεμιέρα του ανανεωμένου GNTM έρχεται απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις, 21:00 στο Star!

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, θα χαρίζουν τη δική του λάμψη στη νυχτερινή ζώνη του σταθμού.

GNTM 7 – Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στο Star!

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