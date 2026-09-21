Πρεμιέρα για το «Super Κατερίνα». Όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής.

Για ακόμη μία χρονιά η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο τηλεοπτικό της πόστο και την εκπομπή «Super Κατερίνα», με την πρεμιέρα να πραγματοποιείται το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μπήκε στο πλατό χαμογελαστή, από όπου καλωσόρισε αρχικά του τηλεθεατές της και στη συνέχεια την ομάδα της, η οποία παρέμεινε η ίδια με την προηγούμενη σεζόν.

«Εδώ είμαστε! Καλημέρα. Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, καλή αρχή να έχουμε. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και να περάσουν η αγωνία μου και η συγκίνηση μου τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια. Χαίρομαι που για μία ακόμη χρονιά, μαζί με την ομάδα μου θα σας καλωσορίζουμε μέσα από τη συχνότητα του Alpha, και εύχομαι να κάνουμε τα πρωινά σας πιο όμορφα, βέβαια σε αυτό θα μας βοηθήσει και η καθημερινότητα. Δεν μ’ αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες, δεν θέλω να λέω πολλά, είμαι η ίδια… Ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Ίδια και η ομάδα μου με κάποιες μικρές αλλαγές», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούριου.

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Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε στο πλατό την ομάδα της. Στο πλευρό της και φέτος, βρίσκονται: ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Δάφνη Μπόκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος, ενώ στην στήλη της μαγειρικής παραμένει ο Πέτρος Συρίγος.

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