Πώς θα γίνει η επιστροφή χρημάτων σε όσους είχαν προμηθευτεί εισιτήρια.

Η Panik Live Productions ανακοινώνει την αναβολή του αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Θοδωρή Φέρρη το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για βροχοπτώσεις την ημέρα της συναυλίας καθιστούν αμφίβολη την εγκατάσταση της παραγωγής και, ως εκ τούτου, την ομαλή διεξαγωγή της.

Τι θα γίνει με τα αγορασμένα εισιτήρια

Όλοι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά με κάρτα, η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Για εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά, ο κάτοχος παρακαλείται να αποστείλει email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός 14 εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του IBAN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής.

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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων, μπορείτε να καλείτε στο 210 8941950 (εσωτερικό 128), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 11:00–17:00.

Το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθούν σύντομα.