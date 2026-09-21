Σφραγισμένη η Πολεοδομία του νησιού – Στο επίκεντρο οι ψηφιακές πλατφόρμες και η υποστελέχωση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εισαγγελικός έλεγχος στην Πολεοδομία Μυκόνου, καθώς κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου μετέβη σήμερα στο νησί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξετάσει τη λειτουργία της υπηρεσίας και ειδικότερα την κατάσταση των ψηφιακών συστημάτων που συνδέονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ενημέρωση για τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, δύο υπάλληλοι της Πολεοδομίας Σύρου εξετάζουν τα ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας και διερευνούν τους λόγους για τους οποίους ηλεκτρονικές πλατφόρμες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Πολεοδομίας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για κεντρικές πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέσω των οποίων πραγματοποιούνται κρίσιμες διαδικασίες, μεταξύ άλλων η έκδοση οικοδομικών αδειών και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης.

Οι δύο εκδοχές για τις πλατφόρμες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ερώτημα εάν η διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα ή εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι.

Σύμφωνα με μία εκδοχή, οι συγκεκριμένες πλατφόρμες σταμάτησαν να υποστηρίζονται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας σε τέσσερις περιφερειακές πολεοδομίες για τεχνικούς λόγους. Στις τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, ενώ στη Μύκονο εξακολουθεί να υφίσταται. Για το ζήτημα ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κυκλάδων, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια της δυσλειτουργίας.

Ωστόσο, πηγές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διαψεύδουν τις αναφορές περί τεχνικού προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλατφόρμες λειτουργούν κανονικά.

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Παράλληλα με το ζήτημα των ψηφιακών συστημάτων, σειρά καταγγελιών και αναφορών θέτει στο επίκεντρο και τη στελέχωση της Πολεοδομίας Μυκόνου. Αναφορές για σημαντικές ελλείψεις προσωπικού έχουν διατυπωθεί ακόμη και από τη δημοτική αρχή της Μυκόνου προς την κεντρική διοίκηση, με την υποστελέχωση να περιγράφεται ως ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία Το αποτέλεσμα του ελέγχου αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η υπηρεσία, αλλά και για τα αίτια της δυσλειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων.

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