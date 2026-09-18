Σε πρώτο βαθμό η κατηγορούμενη έχει κριθεί ομόφωνα ένοχη.

Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε - για άλλη μια φορά - η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Με μπαστούνι οδηγήθηκε, λίγο πριν τις 9 το πρωί, στο κτίριο του Εφετείου η Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας, της πρωτότοκης κόρης της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα το οποίο την έχει οδηγήσει σε ακινησία αφού της προκαλεί πρόβλημα σταθερότητας.

Η δίκη πάντως οδηγήθηκε σε νέα αναβολή λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης για τις 2 Απριλίου του 2027.

Σε πρώτο βαθμό η κατηγορούμενη έχει κριθεί ομόφωνα ένοχη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος της 9χρονης Τζωρτζίνας, τον Ιανουάριο του 2022 αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε προηγηθεί τον Απρίλιο του 2021.

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Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί στο Εφετείο και η δεύτερη υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου πρωτοδίκως σε δις ισόβια και αφορά τις δολοφονίες των μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και της Ίριδας.