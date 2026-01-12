Την αναβολή πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας μετά από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η νέα συνήγορος της κατηγορουμένης μετά του θάνατο του Αλέξη Κούγια, Βάσω Πανταζή.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας κάθισε και πάλι η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του μεγαλύτερου από τα τρία της παιδιά, της 9χρονης Τζωρτζίνας. Η δίκη της ωστόσο αναβλήθηκε για τις τις 18 Σεπτεμβρίου.

Την αναβολή πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας μετά από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η νέα συνήγορος της κατηγορουμένης μετά του θάνατο του Αλέξη Κούγια, Βάσω Πανταζή η οποία ανέπτυξε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη.

Παρών στο δικαστήριο ήταν και ο πρώην σύζυγος της κατηγορουμένης Μάνος Δασκαλάκης, όπως και η οικογένεια της.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε ομόφωνα πως σκότωσε με κεταμίνη την Τζωρτζίνα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Το δικαστήριο έκρινε πως είχε προσπαθήσει να σκοτώσει το παιδί και άλλες φορές αλλά δεν τα είχε καταφέρει. «Η Τζωρτζίνα μια ατυχία είχε στη μικρή ζωή της να έχει μάνα, μητέρα, τροφό, φροντιστή την κατηγορούμενη» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην πολύωρη αγόρευση της η εισαγγελέας που είχε προτείνει την καταδίκη της. «Δεν υπάρχει μητέρα πραγματική που να βλέπει το παιδί της να ψυχορραγεί και να μην κλάψει. Δεν θέλω να θυμηθώ τις μάνες – συμβολα που έχουν χάσει παιδιά τους είτε από εγκληματική οργάνωση είτε από κακοποιήσεις. Πού έχει δει αυτή τη συμπεριφορά η κατηγορούμενη; ; Είναι δυνατόν όταν βλέπει την αποσωλήνωση, όταν αυτό το ψυχάκι κάνει ένα βήμα προς τη ζωή να μην συγκινείται; Αυτό το δράμα, αυτό το αίσθημα δεν υπήρχε, ήταν σχεδόν απόκοσμο. Αλλά πού να πονέσεις όταν είσαι εσύ αυτός που στέρησες το οξυγόνο;», είχε αναφέρει η εισαγγελέας της έδρας, προσθέτοντας: «Δεν μας είπε γιατί πιστεύει ότι πέθανε η Τζωρτζίνα από την ανακοπή. Πότε σκοπεύει να το ψάξει; Έχει το θράσος κι έρχεται και μας λέει ότι δεν πρόλαβα να το ψάξω. Πότε σκοπεύει να το ψάξει; Καμία αιτιολογία. Ποτέ δεν μας εξήγησε ποια είναι η θέση της…» είπε και συνέχισε: «Η εύρεση κεταμίνης στο αίμα της Τζωρτζίνας είναι αναμφισβήτητο γεγονός. (…) «Το χέρι που έδωσε την κεταμίνη στη μικρή Τζωρτζίνα δεν είναι άλλο παρά το χέρι της μητέρα της».

Η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε αρνηθεί κατηγορηματική πως σκότωσε τόσο την Τζωρτζίνα όσο και τα μικρότερα παιδιά της.

«Μπορεί να έχω άσχημο χαρακτήρα, κάποιοι να με θεωρούν αχώνευτη. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Έχω κατηγορηθεί για ένα αδίκημα που είναι το χειρότερο για μια μάνα….Καλή μάνα μπορεί να μην ήμουν, αλλά όχι δολοφόνος. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν αγία, και μακάρι όλες οι μανάδες να είναι καλύτερες από εμένα» έχει υποστηρίξει.