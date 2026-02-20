Το δικαστήριο αποφάσισε νέα αναβολή λόγω κωλύματος της συνηγόρου της.

Για τις 4 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την υπόθεση της δολοφονίας των δύο μικρότερων παιδιών της, λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου εμφανίστηκε στο δικαστήριο, κουτσαίνοντας και με μπαστούνι.

Από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο Εφετείο με εμφανή δυσκολία να βαδίσει κανονικά. Τελικά όμως η δίκη της αναβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία των δύο κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας σε δις ισόβια.

Πριν από ένα μήνα είχε αναβληθεί και η άλλη δίκη της σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας. Για την υπόθεση αυτή για την οποία επίσης έχει καταδικαστεί σε ισόβια, θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο τον Σεπτέμβριο του 2026.