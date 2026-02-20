Τα πρώτα συμπτώματα της σοβαρής ασθένειας.

Η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, είναι μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα επιθετική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Η ασθένεια ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του ηθοποιού Eric Dane, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy, μόλις δέκα μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του.

Στην Ελλάδα, τη μάχη με τη νόσο είχε δώσει και ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής, γνωστός από τη σειρά Στο παρά πέντε, υπενθυμίζοντας πόσο σκληρή και απρόβλεπτη μπορεί να είναι η εξέλιξη της ALS.

Πώς επηρεάζει το σώμα

Η ALS προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις του σώματος, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, την ομιλία και την αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται και καταστρέφονται, οι μύες σταδιακά ατροφούν και οδηγούνται σε παράλυση.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από:

Μυϊκή αδυναμία

Σπασμούς και κράμπες

Προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου

Δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση

Αναπνευστική ανεπάρκεια στα τελικά στάδια

Πρόκειται για προοδευτική και μέχρι σήμερα ανίατη πάθηση, με μέση επιβίωση που κυμαίνεται από 2 έως 5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καλύτερη διαχείριση των επιπλοκών.

Τα πρώτα συμπτώματα που συχνά υποτιμώνται

Στα αρχικά της στάδια, η ALS μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια και μη ειδικά συμπτώματα, τα οποία συχνά αποδίδονται σε κόπωση ή άλλες λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Μεταξύ αυτών:

Αδυναμία στα άκρα, όπως δυσκολία στο κράτημα αντικειμένων ή στο ανέβασμα σκάλας

Μυϊκές συσπάσεις και «τινάγματα»

Δυσαρθρία, με τη φωνή να γίνεται πιο αδύναμη ή ασαφής

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ένα σύμπτωμα που συχνά παραβλέπεται είναι η σιελόρροια

Η σημασία της σιελόρροιας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν η νόσος ξεκινά από τη λεγόμενη βολβική μορφή, επηρεάζονται από νωρίς οι μύες του προσώπου και του λαιμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην κατάποση, ακόμη και του σάλιου, οδηγώντας σε σιελόρροια.

Το σύμπτωμα αυτό δεν είναι απλώς ενοχλητικό· μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εισρόφησης και να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές. Η βολβική μορφή θεωρείται πιο επιθετική, καθώς επηρεάζει έγκαιρα βασικές λειτουργίες όπως η ομιλία, η μάσηση και η κατάποση.

Διάγνωση και διαχείριση

Η διάγνωση της ALS δεν βασίζεται σε μία και μοναδική εξέταση, γεγονός που συχνά οδηγεί σε καθυστέρηση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει κλινική νευρολογική εξέταση, ηλεκτρομυογράφημα και απεικονιστικό έλεγχο, προκειμένου να αποκλειστούν άλλες παθήσεις.

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία που να αναστρέφει την πορεία της νόσου, υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της. Παράλληλα, οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο:

Φυσικοθεραπεία για διατήρηση της κινητικότητας

Λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης

Εργοθεραπεία για υποστήριξη της καθημερινής λειτουργικότητας

Αναπνευστική υποστήριξη σε προχωρημένα στάδια

Χρήση αναπηρικού αμαξιδίου όταν απαιτείται

Η ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση μιας νόσου που, αν και σπάνια, έχει βαθιά και πολυεπίπεδη επίδραση στη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους.