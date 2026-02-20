Το απαιτητικό πρωινό με τον γιο της, Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη, όπως συνηθίζει, μοιράστηκε και σήμερα στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, έχοντας φυσικά στο επίκεντρο τον μικρό της γιο, Πάρη, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Αυτή την περίοδο, μαμά και γιος διανύουν μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της νηπιακής ηλικίας: τη σταδιακή διακοπή της πάνας.

Η γνωστή influencer δεν έκρυψε ότι η διαδικασία μόνο εύκολη δεν είναι. Όπως εξήγησε, ο Πάρης βρίσκεται στο στάδιο όπου προσπαθούν να αφήσουν οριστικά την πάνα και να συνηθίσει το βρακάκι, κάτι που όπως συμβαίνει στα περισσότερα παιδιά συνοδεύεται από συχνά μικροατυχήματα και αρκετή ταλαιπωρία μέσα στη μέρα.

