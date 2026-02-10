Στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της.

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, καθώς ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, της έκανε δώρο – έκπληξη την ρομαντική απόδραση και τον προορισμός με αφορμή την επέτειό τους.

Η γνωστή influencer, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media , μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, αλλά και ορισμένες από τις πιο ρομαντικές στιγμές που ζουν μαζί.

Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή τους, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε από το σύντροφό της, μία τεράστια ανθοδέσμη από 365 τριαντάφυλλα, που συμβολίζουν κάθε μία ημέρα του έτους που έχουν περάσει ως ζευγάρι.

{https://www.instagram.com/p/DUTUJWnCGs_/?hl=el&img_index=1}

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί. Το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η influencer, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από Instagram Stories, όπου παρουσίασε ακόμη μία ανθοδέσμη στο κομοδίνο της στη Σαουδική Αραβία, καθώς και μία τούρτα με ευχές για την επέτειό τους.

Δίπλα στην ανθοδέσμη, η ίδια τοποθέτησε το αρχικό γράμμα από το όνομα του συντρόφου της, ενώ η τούρτα με λευκά γράμματα έγραφε: «Χαρούμενη Επέτειο Ιωάννα. Ένας χρόνος αγάπης, για μία ζωή ακόμη».