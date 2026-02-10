Δικαστικές πηγές δεν αποκλείουν την πιθανότητα αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τους «Σπαρτιάτες» από τον Άρειο Πάγο.

Αθωώθηκαν για δεύτερη φορά οι 13 κατηγορούμενοι, νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των Σπαρτιατών, αλλά και ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης οι οποίοι δικάστηκαν εκ νέου για την υπόθεση εξαπάτησης του εκλογικού σώματος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας αθώωσε ομόφωνα όλους τους κατηγορουμένους, υιοθετώντας πλήρως την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση.

Οι 11 νυν και πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος και για ηθική αυτουργία, ο Ηλίας Κασιδιάρης μαζί με έναν δικηγόρο ο οποίος είχε παραπεμφθεί ως συνεργός.

Αιτία ήταν οι αναφορές του επικεφαλής των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες τύπου Greek Mafia και «Don Corleone» στους κόλπους του κόμματος. Στο ακροατήριο πάντως ο κ. Στίγκας ανασκεύασε όσα αρχικά είχε ισχυριστεί.

Υπενθυμίζεται πως όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί και πρωτοδίκως, σύμφωνα με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, αλλά, είχε ασκηθεί έφεση με το σκεπτικό πως δεν ελήφθησαν υπόψη κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, η δίκη προσδιορίστηκε ξανά, από μηδενική βάση.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας πάντως, δεν αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι οι βουλευτές των Σπαρτιατών «λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη» αλλά και ότι «υπήρξε συνεννόηση μεταξύ τους». Όσον αφορά τις επίμαχες δηλώσεις του κ. Στίγκα που είχαν πυροδοτήσει την έρευνα, όπως ανέφερε η εισαγγελέας είχαν γίνει λόγω της «αγανάκτησης και ταραχής του από τη συμπεριφορά των βουλευτών του απέναντί του» και αποτελούσαν «προϊόν έντασης της στιγμής», σύμφωνα με τον ίδιο.

Δικαστικές πηγές δεν αποκλείουν πάντως την πιθανότητα αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου από τον Άρειο Πάγο εάν κριθεί και πάλι ότι δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα στοιχεία της υπόθεσης στο δικαστήριο.