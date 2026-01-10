Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr, ορισμένα πρόσωπα από την ομάδα των επτά βουλευτών, σκέφτονταν σοβαρά την πιθανότητα να ανεξαρτητοποιηθούν. Και μάλιστα, άμεσα, καθώς θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του.

Σε μια υπόθεση με έντονο παρασκήνιο εξελίχθηκε η διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς άθελα του ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής έβαλε «φρένο» στις φυγόκεντρες τάσεις που εμφανίζονταν το τελευταίο διάστημα στο κόμμα.

«Φρένο» στους «φευγάτους»

Όσοι γνωρίζουν το τι συζητείται στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου, ανέφεραν στους συνομιλητές τους ότι το κλίμα μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στο «Παλλάς», και την άστοχη διαχείριση από την ηγεσία, υπήρξε έντονη ανησυχία στους βουλευτές του κόμματος.

Για την ακρίβεια, υπήρχαν επτά βουλευτές που ήταν έτοιμοι για όλα. Ακόμα και για την ανεξαρτητοποίηση τους. Οι ημέρες πέρασαν, οι γιορτές ηρέμησαν την κατάσταση και κάπως έτσι το κλίμα δεν οξύνθηκε περαιτέρω. Ωστόσο, κάποιοι βουλευτές έμοιαζαν να ασφυκτιούν εντός της Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr, ορισμένα πρόσωπα από την ομάδα των επτά βουλευτών, σκέφτονταν σοβαρά την πιθανότητα να ανεξαρτητοποιηθούν. Και μάλιστα, άμεσα, καθώς θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του.

Όλα, όμως, «πάγωσαν» μετά τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη. Οι όποιες σκέψεις για μια κίνηση που θα τάραζε τα «νερά» στην Κουμουνδούρου, σταμάτησαν – προς ώρας. Κυρίως, διότι ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής βρέθηκε «απολογούμενος» για τις κινήσεις του, με αρκετούς να του προσάπτουν την κατηγορία του «τυχοδιωκτισμού».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με απλά λόγια, έστω και άθελα του, ο Ν.Φαραντούρης έβαλε «φρένο» στους «φευγάτους» βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάζοντας τους να σκεφτούν καλά πριν προχωρήσουν σε κάποια δυναμική ενέργεια. Βέβαια, οι «φευγάτοι» βουλευτές δεν κοίταζαν προς την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, όπως ο ευρωβουλευτής – αν και ορισμένοι, έστω και σε κοινωνικό επίπεδο, είχαν επικοινωνία με μαζί της. Αλλά προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό, που, δεν φαίνεται να είχαν υπολογίσει, είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός ούτε «έκλεισε το μάτι» σε κανέναν για να ανεξαρτητοποιηθεί, ούτε και άφησε ποτέ κανένα περιθώριο να ερμηνευτεί οποιαδήποτε τοποθέτηση του ως «υπόγειο» κάλεσμα προς βουλευτές.

Ο ίδιος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και αυτή η κίνηση ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αρχής. Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι και να παραιτηθεί κάποιος από βουλευτής, δεν σημαίνει ότι «ρεζερβάρει» τη θέση του στο νέο εγχείρημα – όποτε και αν ανακοινωθεί.

Το παρασκήνιο της διαγραφής

Από την επομένη κιόλας της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, με τη Μαρία Καρυστιανού, οι τοποθετήσεις του Ν.Φαραντούρη και τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως εν δυνάμει αντιπρόεδρο στο υπό διαμόρφωση κόμμα, προκάλεσαν αναβρασμό στην Κουμουνδούρου.

Το μπαράζ συνεντεύξεων που έδωσε ο ευρωβουλευτής την επομένη της συνέντευξης Καρυστιανού, στο Kontra, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να του τηλεφωνήσει. Και σε αυτό τον διάλογο, πέρα από τις διαβεβαιώσεις του Φαραντούρη ότι ήταν και παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να έλαβε και την «υπόσχεση» πως θα γίνει σαφής δημόσια δήλωση.

Εν τέλει, στις συνεντεύξεις που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα από τον Ν.Φαραντούρη, όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τη στάση του, αλλά φάνηκε να εκθέτει τον πρόεδρο του κόμματος. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, σε σύσκεψη μέσω Zoom στην οποία –εκτός του Σ.Φάμελλου- συμμετείχαν οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης και Διονύσης Καλαματιανός, αποφασίστηκε η διαγραφή και γράφτηκε η ανακοίνωση που έβαζε «τελεία» στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ-Φαραντούρη.