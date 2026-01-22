«Εάν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις. Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» είπε από το βήμα ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Σάλο προκάλεσε η αναφορά του ανεξάρτητου, πρώην Σπαρτιάτη, βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη από βήματος της Βουλης περί διαγραφής χρεών το 1968 από τη Χούντα.

Εξυμνώντας επί της ουσίας την Επταετία, ο βουλευτής ανέφερε προκλητικά κατά τη συζήτηση για σύσταση διακομματικής για το αγροτικό: «Εάν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις. Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».

«Χούντα. Χούντα; Στην Χούντα αναφέρεται; Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά στη Βουλή», ανεφερε από το έδρανο του ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου.

«Εαν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε», απάντησε ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Η αντίδραση όλων των βουλευτών ήταν έντονη και η καταδίκη υπήρξε ομόθυμη.

«Είναι ντροπή να ακούγονται στην Ολομέλεια τέτοιου είδους πράγματα, να γίνονται αναφορές για την περίοδο της χούντας, όπως έγινε πριν από κάποιον βουλευτή, δεν τον γνωρίζω κιόλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφέστατα αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής και να δράσει άμεσα το προεδρείο στη συνεδρίαση των Προέδρων, διότι αυτά τα πράγματα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, ευτυχώς. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ακόμα και ως μεμονωμένα περιστατικά στην Ολομέλεια. Είναι πραγματικά ντροπή. Καταδικάζονται αυτά, καταδικάστηκαν πριν και από την κυβέρνηση αλλά και από το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας», τονισε ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία», επισήμανε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαντζος του ΠΑΣΟΚ.

Απερίφραστα καταδίκασε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ τα κόμματα ζήτησαν να ληφθούν και πειθαρχικά μέτρα εις βάρος του βουλευτή.

Ζητώντας ξανά το λόγο ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε πως «είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα, να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, στην συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Όταν όμως έχουν καταστρατηγηθεί βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και πρέπει να ληφθούν δέοντα μέτρα».

