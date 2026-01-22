Επί δύο 24ωρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικοινωνούσαν μεταξύ τους προκειμένου να συντονίσουν τις κινήσεις τους απέναντι στην πρόσκληση Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Δεν θα πάει τελικά ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Νταβός. Επισήμως η αναβολή της αναχώρησης του Κ. Μητσοτάκη - χθες - για την Ελβετία αποδόθηκε στις κακές καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Επί της ουσίας, ωστόσο, η ακύρωση του ταξιδιού συνδέεται και με το χαμηλό βαρομετρικό που επικρατούσε μέσα στο Οικονομικό Φόρουμ από την ώρα, που πάτησε το πόδι του στο Νταβός, ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Κόκκινος συναγερμός για αιφνιδιασμό Τραμπ

Η Αθήνα ήταν από την αρχή πολύ προβληματισμένη για το αν πρέπει να ανταποκριθεί ή όχι στην πρόσκληση Τραμπ, να λάβει μέρος στην συνάντηση στην οποία αναμένεται να επικυρωθεί η Συνθήκη Ειρήνης και η οποία - με πρόσχημα την Γάζα - επιδιώκεται να μετατραπεί σε έναν νέο ΟΗΕ, ιδιοκτησίας Τραμπ, παρακάμπτοντας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και διαλύοντας επί της ουσίας το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα.

Και επειδή υπήρχε η πληροφορία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επιχειρήσει σήμερα κιόλας έναν αιφνιδιασμό καλώντας όλους τους παριστάμενους ηγέτες να υπογράψουν την Συμφωνία Ειρήνης, στην Ευρώπη χτύπησε κόκκινος συναγερμός.

Συμφώνησαν να μην υπογράψουν – διαφώνησαν για το «παρών» στο Νταβός

Επί δύο 24ωρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικοινωνούσαν μεταξύ τους προκειμένου να συντονίσουν τις κινήσεις τους. Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης επιδόθηκαν σε έναν παρασκηνιακό διπλωματικό μαραθώνιο. Πλην Ουγγαρίας, όλοι συμφώνησαν να μην ενδώσουν στις πιέσεις Τραμπ και να μην υπογράψουν την Συνθήκη Ειρήνης. Εκεί που είχαν διαφωνία ήταν στο αν θα πρέπει να δώσουν το «παρών» στη συνάντηση και να αρνηθούν να υπογράψουν ή αν θα ήταν προτιμότερο να απουσιάζουν μη νομιμοποιώντας την διαδικασία.

Μέχρι χθες το βράδυ υπήρχε μία αίσθηση, ότι ο κάθε ηγέτης θα χειριζόταν όπως νόμιζε το θέμα της παρουσίας του ή μη σε μία τέτοια συνάντηση με δεδομένη, ωστόσο, την καθολική άρνηση στην υπογραφή.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας με τους συμμετέχοντας να δίνουν ραντεβού για την οριστική στάση τους σήμερα το πρωί.

Κερδίζουν χρόνο πριν την τελική ρήξη

Ήδη, ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να φυλλορροούν. Ο Γάλλος Πρόεδρος που βρέθηκε στο Νταβός χθες αναχώρησε από την Ελβετία αργά το απόγευμα. Ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος δήλωσε ότι θα πάει κατευθείαν στην Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει σήμερα το απόγευμα.

Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να προλάβουν να ανασυνταχθούν στην διήμερη Σύνοδο Κορυφής και να συναποφασίσουν πως θα αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι περισσότεροι δε, κρατούσαν στάση αναμονής, περιμένοντας να ακούσουν πρώτα τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Νταβός και αναλόγως να πράξουν.

Η αμφιθυμία Τραμπ

Η ομιλία Τραμπ – παρότι ξεκίνησε με φουλ επίθεση προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ - κρίθηκε τελικά ότι ήταν κατάτι ηπιότερη σε σχέση με την άκαμπτη στάση Τραμπ τα προηγούμενα 24ωρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε την στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία (την οποία αποκαλούσε διαρκώς Ισλανδία) και κινήθηκε σε πιο χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο θυμικό του Αμερικανού Προέδρου καθώς αλλάζει από ώρα σε ώρα.

Οι πρόθυμοι για έναν νέο ΟΗΕ αλά Τραμπ

Ποιοι είναι οι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τυφλά τον Ντόναλντ Τραμπ στην αλλαγή του status quo του κόσμου και ποιοι απρόθυμοι; Ή όπως είπε και ο ίδιος «ποιοι είναι μαζί μου και ποιοι όχι;» σημειώνοντας με νόημα ότι θα θυμάται τους αρνητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στις πρόθυμες χώρες να διαλύσουν την Δύση, όπως την ξέρουμε, συγκαταλέγονται από την Ευρώπη, η Ουγγαρία και η Αλβανία (λόγω γεωγραφικής θέσης) και από τους μεγάλους παίκτες στην νοτιοανατολική Μεσόγειο το Ισραήλ. Στους πρόθυμους, προστίθενται χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή, το Βιετνάμ, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, η Λευκορωσία κ.α.

Η Τουρκία θα είναι επίσης στις χώρες που θα συμμετάσχουν, δίνοντας νέες διαστάσεις στο σχήμα, που οραματίζεται η Αμερική για την ευρύτερη περιοχή.

Απέναντι στον Τραμπ ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης

Στο σκληρό Ευρωπαϊκό μέτωπο που εναντιώνεται στον Τραμπ συγκαταλέγονται χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία η Ισπανία η Νορβηγία και η Δανία.

Το επίσημο επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι η πρόταση Τραμπ παραβιάζει τις αρχές του Συμβουλίου Ασφαλείας - στο οποίο μετέχει και η Ελλάδα - αφού η Συνθήκη Ειρήνης πρέπει να αφορά συγκεκριμένο ζήτημα ενώ ο Τραμπ θέλει να την μετατρέψει σε βατήρα επίλυσης όλων των διαφορών, που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ενώ προβλέπεται η εφαρμογή της για περιορισμένο διάστημα με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιδιώκει την μονιμότητα της.