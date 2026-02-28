Η «ασφαλής Ελλάδα» υπάρχει μόνο στον στενό κυβερνητικό κύκλο του κ. Μητσοτάκη και στα «δικά τους παιδιά». Και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο ο Πρωθυπουργός θα αισθάνεται την ασφάλεια που του δίνει μια κατακερματισμένη και ανίσχυρη αντιπολίτευση.

Είναι ειρωνεία της τύχης ότι ο κ. Μητσοτάκης ήρθε στον Έβρο να διαφημίσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την «Ασφαλή Ελλάδα» ακριβώς την ώρα που ο νομός μας πνιγόταν απροστάτευτος από τις πλημμύρες. Καμία όμως από αυτές τις εικόνες καταστροφής δεν βρήκε τη θέση της στα καλογυρισμένα βίντεο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποτυπωθεί το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ και επτά χρόνια. Αυτό που φαίνεται στις οθόνες είναι η «ασφαλής Ελλάδα», όπου όλα λειτουργούν σωστά και οι πολίτες είναι πρόσχαροι και ικανοποιημένοι. Αλλά η πραγματική Ελλάδα, αυτή που νιώθει καθημερινά την ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, από την ακρίβεια και την εργασιακή επισφάλεια μέχρι τις φυσικές καταστροφές και την ανυπαρξία υποδομών, αυτή η Ελλάδα κόβεται στο πρωθυπουργικό μοντάζ.

Αλήθεια, εάν δεν γινόταν το προσυνέδριο του κόμματός του, θα επισκεπτόταν άραγε ο Πρωθυπουργός την περιοχή μας ή δεν θα έμπαινε καν στον κόπο; Άλλωστε, καμία ουσία δεν υπήρξε στην επίσκεψή του και το μόνο απτό αποτέλεσμα ήταν μερικές ωραίες εικόνες για τα social media.

Ακούσαμε ότι «έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία» για εγγυημένες ποσότητες νερού για το πότισμα. Τίποτα πιο συγκεκριμένο, ωστόσο, δεν ακούσαμε, καμία συμφωνία δεν έχουμε δει με συγκεκριμένους όρους και προβλέψεις. Οι αγρότες μας έχουν αναδείξει εδώ και χρόνια την ανάγκη για συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά στα επίμονα ερωτήματα που έθεταν επανειλημμένα καμία απάντηση δεν δόθηκε. Και τώρα, σε μια επικοινωνιακή φιέστα, ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε νερό για άλλα τέσσερα χρόνια, βάσει μια συμφωνίας που δεν υφίσταται, και βλέπουμε.

Ακούσαμε επίσης για επιπλέον 10 εκατομμύρια που θα προστεθούν στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Έβρου για παρεμβάσεις σε έργα και υποδομές, γενικώς και αορίστως. Τα έχουμε ξανακούσει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα έχει εξαγγείλει ξανά τις λίγες φορές που έχει βρεθεί στην περιοχή μας. Καμία λέξη όμως και καμία δέσμευση για αντιπλημμυρικά έργα, για έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Και μάλιστα στον Έβρο, που μόλις τρία χρόνια πριν αποψιλώθηκε όταν κάηκε το μισό εθνικό πάρκο της Δαδιάς, ένας σημαντικός πνεύμονας και πυλώνας φυσικής ισορροπίας της περιοχής μας, ενώ η κυβέρνηση παρακολουθούσε μοιραία και άβουλη.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά τίποτα ουσιαστικό δεν ακούσαμε για το τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση με τις καθυστερήσεις των πληρωμών την ώρα που το ζωικό κεφάλαιο του νομού αφανίζεται. Βρήκε όμως την ευκαιρία να αναφερθεί στη «μετάπτωση» του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χωρίς να πει λέξη όμως για το ότι οι πολύτιμοι πόροι αντί να διοχετευθούν στους αγρότες που πραγματικά τους είχαν ανάγκη, διοχετεύθηκαν σε γαλάζια στελέχη ανά την επικράτεια. Εξέφρασε τη βούληση να επεκταθεί ο «φράχτης» και αναφέρθηκε με καμάρι στην ενασχόληση της Κυβέρνησης με τα ζητήματα του Έβρου, πιθανόν εννοώντας τα ανύπαρκτα αποτελέσματα της Επιτροπής Ανασυγκρότησης που δοκιμάζει τα όρια της υπομονής και της ανοχής των Εβριτών.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στον Δήμο Σουφλίου υπολογίζεται ότι έχουν πλημμυρίσει 15.000 στρέμματα και συνολικά 150.000 στρέμματα σε ολόκληρο τον Έβρο. Η περιοχή μας, εδώ στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με την εγκατάλειψη και τη δημογραφική κάμψη, ενώ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης, με ποιότητα ζωής, που θα συγκρατήσει τους ανθρώπους στον τόπο τους και θα προσελκύσει και άλλους.

Για να γίνει αυτό, όμως, χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική, χρειάζεται άποψη και επιμονή. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι οι άσκοπες επικοινωνιακές επισκέψεις και το κακό μοντάζ. Η «ασφαλής Ελλάδα» υπάρχει μόνο στον στενό κυβερνητικό κύκλο του κ. Μητσοτάκη και στα «δικά τους παιδιά». Και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο ο Πρωθυπουργός θα αισθάνεται την ασφάλεια που του δίνει μια κατακερματισμένη και ανίσχυρη αντιπολίτευση.



(Η Κατερίνα Μπέρδου είναι δικηγόρος)