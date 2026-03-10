Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας με το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα εξαφανιστούν τα φροντιστήρια όμως θα ενδυναμωθεί ο ρόλος του Λυκείου που θα πάψει να λειτουργεί ως «προθάλαμος» των Πανελληνίων.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο Λύκειο φιλοδοξεί το Υπουργείο Παιδείας να φέρει το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, με βασικό στόχο τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τις Πανελλήνιες και, κατ’ επέκταση, την περιορισμένη ανάγκη για εξωσχολική προετοιμασία στα Φροντιστήρια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η υφιστάμενη κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια έντονη «μονοκαλλιέργεια» των Πανελληνίων όπου οι μαθητές επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε λίγα εξεταζόμενα μαθήματα, προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μόρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η πίεση έχει συμβάλει σημαντικά στην εκρηκτική ανάπτυξη των φροντιστηρίων και της εξωσχολικής υποστήριξης, καθώς οι οικογένειες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τα παιδιά τους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός «Οι ώρες των μαθημάτων συχνά αντιμετωπίζονται ως «χαμένος χρόνος» ανάμεσα στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τα παιδιά που επιδιώκουν την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο βρίσκονται υπό έντονη πίεση, ενώ οι οικογένειες επιβαρύνονται δυσανάλογα, σε οικονομικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το δημόσιο σχολείο, ουσιαστικά, βρίσκεται υπό την «ομηρία» των Πανελλαδικών. Η αξία, η γνώση και τα όνειρα ενός παιδιού κρίνονται σε μία και μόνο στιγμή, υπό συνθήκες έντονου άγχους και πίεσης. Όλα παίζονται στο «όλα ή τίποτα», μέσα σε λίγες ώρες εξετάσεων. Την ίδια στιγμή, μαθητές που θα ήθελαν να ακολουθήσουν μια διαφορετική διαδρομή, πέρα από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, συχνά στερούνται τη γνώση, τις δεξιότητες και τα εφόδια που οφείλει να προσφέρει το λύκειο από την αρχή έως το τέλος της φοίτησης. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει για έναν ακόμη ουσιαστικό λόγο: γιατί η ίδια η μάθηση έχει πλέον μετασχηματιστεί, όπως έχουν μεταβληθεί και τα εφόδια που θεωρούνται απαραίτητα για το μέλλον των παιδιών.»

Η φιλοσοφία του Εθνικού Απολυτηρίου

Το Εθνικό Απολυτήριο στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο σύστημα αξιολόγησης, στο οποίο δεν θα καθορίζει αποκλειστικά το μέλλον των μαθητών μια σειρά εξετάσεων στο τέλος της Γ’ Λυκείου. Η λογική του νέου μοντέλου αξιολόγησης είναι να λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των μαθητών στο Λύκειο, ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαιδευτικής τους πορείας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μειωθεί η πίεση που δημιουργεί το σημερινό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδοση σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων.

Βέβαια όπως ξεκαθάρισε η υπουργός το Εθνικό Απολυτήριο δεν αναμένεται να καταργήσει τα φροντιστήρια. Η εξάρτηση από την εξωσχολική υποστήριξη αποτελεί, όπως τονίζεται, μια πολυπαραγοντική εξίσωση, η οποία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται μέσα στο ίδιο το σχολείο. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική του υπουργείου επικεντρώνεται και στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, ώστε η προετοιμασία των μαθητών να γίνεται ολοένα και περισσότερο μέσα στη σχολική τάξη.

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη « η εξάρτηση από τα φροντιστήρια και η ελάφρυνση του οικονομικού βάρους για τις οικογένειες είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση. Συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και με το πόσο ουσιαστική και αποτελεσματική είναι η προετοιμασία των μαθητών στον φυσικό χώρο της μάθησης, δηλαδή στη σχολική τάξη.Θα ήταν ανειλικρινές να υποστηρίξω ότι με το Εθνικό Απολυτήριο θα εξαφανιστούν τα φροντιστήρια. Στόχος μας, όμως, είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο ελληνικό σχολείο και στους εκπαιδευτικούς μας, ώστε το δημόσιο σχολείο να αποτελεί ολοένα και περισσότερο τον βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής προετοιμασίας των μαθητών.»

Οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί ως αντίποδας στην φροντιστηριακή εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη προχωρήσει ορισμένες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως η καλύτερη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας, η ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων με υψηλά παιδαγωγικά κριτήρια, η ενισχυτική διδασκαλία μέσα στα σχολεία, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Τελικός στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών και των οικογενειών στο ελληνικό σχολείο και στους εκπαιδευτικούς, ώστε το δημόσιο σχολείο να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής προετοιμασίας. Με αυτό τον τρόπο, το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να συμβάλει σε ένα πιο δίκαιο και λιγότερο πιεστικό σύστημα αξιολόγησης, μειώνοντας σταδιακά την ανάγκη για εκτεταμένη εξωσχολική προετοιμασία.

