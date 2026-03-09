Πώς «άνοιξε» ο δρόμος τη στιγμή που περνούσε το λεωφορείο γεμάτο μαθητές.

Από θαύμα γλιτώσαμε τον τραυματισμό μαθητών μετά από καθίζηση που υπέστη κεντρικός δρόμος στην Πρέβεζα που «κατάπιε» σχολικό λεωφορείο γεμάτο με μαθητές.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Φωνή, στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου Αθανασίας Τζουμελέκα, στην οδό Επτανήσου της Πρέβεζας, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι καθίζηση του οδοστρώματος. Περίπου στις 14:00 υποχώρησε το έδαφος μαζί με τμήμα της ασφάλτου, με αποτέλεσμα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές να ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Οι μαθητές κατέβηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου, μηχανικοί και αιρετοί της δημοτικής αρχής για την αποτίμηση της κατάστασης. Σημειώνεται ότι, λόγω του σπασίματος αγωγού ύδρευσης, υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω πτώση του οδοστρώματος. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.