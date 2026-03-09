Το χρονοδιάγραμμα αργιών και γιορτών που θα προσφέρουν «ανάσες» ξεκούρασης στους μαθητές μέχρι να χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 πλησιάζει σταδιακά προς την ολοκλήρωσή της, με τους μαθητές να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το τέλος των μαθημάτων για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έρχεται στα μέσα Ιουνίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιόδου ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τι ισχύει για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2025-2026 θα χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή ολοκληρώνονται τα μαθήματα για τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων και των Νηπιαγωγείων, οι οποίοι και ξεκινούν επίσημα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές διαρκούν περίπου δύο μήνες και πλέον, μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Γυμνάσια και Λύκεια: Το χρονοδιάγραμμα για λήξη των φετινών μαθημάτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Η επίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη λήξη των μαθημάτων και τις ημερομηνίες των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη (αναμένεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου) όμως δεν θα έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από πέρσι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας και εκτός απροόπτου θα κινηθεί στα περσινά πρότυπα, τα μαθήματα στα Γυμνάσια ολοκληρώνονται στις 28 Μαΐου και αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 ή 15 Ιουνίου.

Στα Λύκεια, η τελευταία ημέρα μαθημάτων αναμένεται να οριστεί για τις 15 Μαΐου. Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα μπουν στη διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων αμέσως μετά, με την ολοκλήρωσή τους να υπολογίζεται έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για τη Γ’ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τους τελειόφοιτους, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των απολυτήριων εξετάσεων ξεκινούν και οι Πανελλήνιες 2026 με τα ΓΕΛ να κάνουν αρχή στις 29 Μαΐου και τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου. Έτσι, οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν ένα πιεστικό αλλά καθοριστικό χρονοδιάγραμμα, ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που καλούνται να διαχειριστούν την κάλυψη και ολοκλήρωση της εξετάσεις ύλης με τελικό στόχο την άρτια προετοιμασία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελληνίων.

Οι σχολικές αργίες και τα δύο τελευταία τριήμερα πριν το καλοκαίρι 2026

Μέχρι να «πέσει» η αυλαία των φετινών σχολικών υποχρεώσεων και να αρχίσουν οι πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις τελευταίες αργίες και τα τριήμερα τα οποία προσφέρουν ξεκούραση και αποχή από τη σχολική καθημερινότητα.

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη. Όπως κάθε χρόνο, η σχολική γιορτή πραγματοποιείται μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται κανονικά μαθήματα εκείνη την ημέρα.

Το Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά για τις διακοπές του Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής. Οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου, μετά από περίπου δύο εβδομάδες πασχαλινών διακοπών.

Η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο για μαθητές και οικογένειες, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά εκείνη την ημέρα.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν ένα τελευταίο τριήμερο λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, που «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για τα σχολεία και δημιουργεί ένα ακόμη καλοκαιρινό διάλειμμα πριν από το τέλος των μαθημάτων. Φυσικά αν ο πολιούχος της περιοχής γιορτάζει από τον Μάρτη έως και τον Ιούνη και ο εορτασμός «πέφτει» σχολική μέρα οι μαθητές κερδίζουν έξτρα αργία και αν η μέρα είναι Δευτέρα ή Παρασκευή τότε ένα εμβόλιμο τριήμερο είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο.