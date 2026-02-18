«Σχολείο για λίγους με πορτοφόλι, εξεταστικός μαραθώνιος για τους πολλούς», σφοδρές αντιδράσεις της ΑΣΓΜΕ για το Εθνικό Απολυτήριο.

Ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και την αρχιτεκτονική του νέου Λυκείου εκκίνησε την Τρίτη όπου έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της πολυμελούς Επιτροπής υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστήμιο Πειραιά και προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκης. Το Υπουργείο Παιδείας και η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη επενδύουν πολλά στο νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τη φοίτηση στην τελευταία σχολική βαθμίδα δίνοντας ένα νέο χαρακτήρα στην εκπαίδευση των μαθητών όλων των τάξεων του Λυκείου. Όπως έχει τονίσει η υπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Απολυτηρίου και του νέου τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η πρόταση του υπουργείου όπου αποτελεί τη βάση του Εθνικού Διαλόγου που θα διαρκέσει σχεδόν 9 μήνες στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις.

Εθνικό Απολυτήριο: Μείωση ύλης και νέο σύστημα βαθμολογικής αξιολόγησης με αιχμή του δόρατος τις Πανελλήνιες

Στον Εθνικό Διάλογο θα τεθεί το ερώτημα εάν θα προσμετράται η επίδοση και της Α΄ τάξης του Λυκείου. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει η υπουργός Παιδείας σε 12 ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η συμμετοχή στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια κατά 30% ο προφορικός και κατά 70% ο γραπτός.

«Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αντιθέτως για λιγότερα μαθήματα», επεσήμανε η υπουργός διευκρινίζοντας ότι «ειδικά για την Γ’ τάξη του Λυκείου από έξι σε τέσσερα, μαζί με μείωση της ύλης. Μιλάμε για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας με ποσόστωση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Λυκείου. Το ποια θα είναι αυτή η αναλογία και με ποιες δικλείδες αξιοπιστίας, είναι ακριβώς το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου. Το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν», όπως χαρακτηριστικά είπε η Υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτήριου, οι οποίες και τεθούν προς συζήτηση:

ενίσχυση του απολυτηρίου ως ουσιαστικού τίτλου γνώσης με διεθνή αναγνώριση,

συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στον τελικό βαθμό, με έμφαση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και συζήτηση για τη στάθμιση της Α΄ Λυκείου,

διαμόρφωση μικτού συστήματος αξιολόγησης που θα συνδυάζει την ενδοσχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις,

μείωση της ύλης και των εξεταζόμενων μαθημάτων, ιδίως στη Γ΄ Λυκείου,

ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Πανελλήνιες είναι ενσωματωμένες στο Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα είναι και το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θα εξαρτάται από ένα γραπτό διαγωνισμό αλλά από όλη την παρουσία στο Λύκειο.

«Σχολείο για λίγους με πορτοφόλι, εξεταστικός μαραθώνιος για τους πολλούς»: Σφοδρές αντιδράσεις της ΑΣΓΜΕ για το Εθνικό Απολυτήριο

Με ανακοίνωσή της η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ) «αδειάζει» τα πανηγυρικά σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο τονίζοντας πως όλες οι αλλαγές κάθε άλλο παρά ανατρέπουν τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου, αντιθέτως προωθούν ανισότητες μεταξύ των μαθητών και σχολείων με ταξικό πρόσημο και τους ωθούν σε μια διαρκή πίεση για υψηλές επιδόσεις και άκρατη βαθμοθηρία.

Όπως τονίζουν «αν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να μην κρίνεται η ζωή των παιδιών από ένα τρίωρο, θα δεχόταν το αίτημα των γονιών και των εκπαιδευτικών: Να μπορούν οι μαθητές να κρατούν τους βαθμούς στα μαθήματα που πήγαν καλά και να ξαναδίνουν σε όσα δεν τους ικανοποιεί η βαθμολογία. Αυτό είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και έδωσε ανακούφιση σε πολλά παιδιά. Το 19,4% των εφήβων στην Ελλάδα παρουσιάζουν αγχώδη διαταραχή! Μπορεί το σχολείο να μην δημιουργεί όλα τα προβλήματα, αλλά συχνά τα επιβαρύνει. Ταυτόχρονα, το φροντιστήριο από μικρή ηλικία στερεί από τα παιδιά χρόνο για παιχνίδι, φίλους και ξεκούραση, μέσα σε οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται οικονομικά. Το μόνο που δεν έλειπε είναι ακόμα περισσότερο άγχος και κυρίως από ακόμα πιο νωρίς στα παιδιά μας και στις οικογένειες μας»

«Το Εθνικό Απολυτήριο χειροτερεύει την κατάσταση στο Λύκειο»

Σύμφωνα με τους γονείς «μας λένε ότι το Λύκειο «έχει χάσει τον ρόλο του» και πρέπει να σωθεί με εξετάσεις. Αυτό όμως είναι παραδοχή αποτυχίας. Ένα σχολείο που χρειάζεται συνεχώς εξετάσεις για να λειτουργήσει, δεν μορφώνει, πιέζει και εξαντλεί. Το εθνικό απολυτήριο, δεν διορθώνει αυτή την κατάσταση· τη χειροτερεύει, βάζοντας κοινωνικούς φραγμούς νωρίτερα, από την Α’ Λυκείου. Έτσι το Λύκειο μοιάζει όλο και περισσότερο με φροντιστήριο, χωρίς όμως να μπορεί να λειτουργήσει σωστά μέσα σε τάξεις με 27 μαθητές. Όσο το σχολείο βασίζεται όλο και περισσότερο στις εξετάσεις, τόσο σπρώχνει τους γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Με λίγα λόγια: όταν η μόρφωση γίνεται εμπόρευμα, η ανισότητα μεγαλώνει. Και το σχολείο, αντί να μειώνει τις διαφορές, τις ενισχύει σε βάρος των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.»

Το «Εθνικό Απολυτήριο» είναι κομμάτι ενός παζλ που στήνει ένα σχολείο ταξικών φραγμών

Όπως τονίζουν οι γονείς «με την Τράπεζα Θεμάτων σταματάει να υπάρχει αχανής εξεταστέα ύλη και έτσι μειώνεται η ανάγκη για φροντιστήριο”. Ποια είναι η πραγματικότητα: Το φροντιστήριο είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των Πανελλαδικών και της αδυναμίας του σχολείου να προετοιμάσει τα παιδιά γι’ αυτές. Το διαδικτυακό φροντιστήριο με μαθήματα “κονσέρβα” που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν αποτελεί λύση, αφού στα παιδιά που έχουν ανάγκη για εξωσχολική κρατική στήριξη πρέπει να δίνεται προσωπική βοήθεια, να υπάρχει δηλαδή ισχυρή παιδαγωγική σχέση για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εντοπίζουν αδυναμίες. Οι εξετάσεις δεν διαλέγουν «τους καλύτερους γενικά», αλλά τόσους όσους έχει αποφασιστεί να μπουν σε ένα Τμήμα.

Δεν μετράει αν ένα παιδί «ξέρει», αλλά αν θα είναι μέσα στους «πρώτους». Γι’ αυτό και τα θέματα δεν μπαίνουν για να ελέγξουν ουσιαστικά τη γνώση, αλλά για να ξεχωρίσουν τους μαθητές μεταξύ τους. Η Τράπεζα Θεμάτων κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η ύλη πρέπει να «βγει πάση θυσία», με γρήγορους ρυθμούς που πολλά παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Αποτέλεσμα; Κενά, απογοήτευση, παπαγαλία αντί για κατανόηση. Παιδιά που κουράζονται, χάνουν το ενδιαφέρον ή μένουν πίσω. Και εδώ φαίνεται καθαρά η κοινωνική αδικία. Τα παιδιά που δεν έχουν φροντιστήριο, που το σχολείο τους είχε ελλείψεις σε καθηγητές ή που ξεκινούν από πιο δύσκολη αφετηρία, είναι αυτά που χτυπιούνται πρώτα. Δεν είναι τυχαίο ότι με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων (τη δεκαετία του 2010) αυξήθηκαν απότομα οι αποτυχίες στην Α’ Λυκείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Αντί να είναι παιδαγωγός, γίνεται «προπονητής εξετάσεων». Χάνει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μάθημα στις ανάγκες της τάξης του και των μαθητών.

Δεν μας εξηγούν πώς ακριβώς αυξάνεται η «αξία» του απολυτηρίου επειδή μπαίνουν περισσότερες και πιο δύσκολες εξετάσεις

Χαρακτηριστικά δε τονίζουν ότι «σήμερα κανένα πανεπιστήμιο και κανένας φορέας δεν αμφισβητεί το απολυτήριο Λυκείου παντού αναγνωρίζεται κανονικά. Το σε ποιες δουλειές μπορεί να εργαστεί κάποιος με απολυτήριο Λυκείου δεν εξαρτάται από το πόσες εξετάσεις έδωσε για να το πάρει. Οι πιο δύσκολες εξετάσεις δεν σημαίνουν περισσότερες επαγγελματικές δυνατότητες. Αντίθετα, όσο η επιστήμη μπαίνει σε όλο και περισσότερα επαγγέλματα, τόσο λιγοστεύουν οι δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς ειδίκευση.»

Η ΕΒΕ στο παιχνίδι για ένα σκληρό και ανταγωνιστικό σχολείο για λίγους και εκλεκτούς

«Δίπλα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στα επί πληρωμή τμήματα των δημόσιων ιδρυμάτων, στήνεται ένα σύστημα όπου το μέλλον δεν θα το καθορίζει η γνώση, αλλά το πορτοφόλι. Οι λίγοι θα αγοράζουν πτυχία και προοπτική, ενώ οι πολλοί θα «λιώνουν» σε ατελείωτες εξετάσεις από την Α΄ Λυκείου μέχρι το τέλος.

Άλλωστε η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) αποδεικνύει ότι στόχος δεν ήταν το ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου, ούτε η «αναβάθμιση του πανεπιστημίου», αλλά ο αποκλεισμός χιλιάδων μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παιδιά λαϊκών οικογενειών, παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα συνεχούς φροντιστηριακής στήριξης ή προέρχονται από σχολεία με σοβαρές ελλείψεις, και την ίδια στιγμή έτσι μειώνεται τεχνητά ο αριθμός των εισακτέων, μένουν άδειες θέσεις σε δημόσια ιδρύματα και ενισχύεται η λογική ότι η πρόσβαση στις σπουδές πρέπει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους πολλούς.

Η ΕΒΕ δεν αποτελεί κριτήριο ουσιαστικής μόρφωσης ούτε αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών. Σε συνδυασμό με το Εθνικό Απολυτήριο διαμορφώνει ένα ακόμα πιο σκληρό και ανταγωνιστικό σχολείο, που ξεκινά τον αποκλεισμό από νωρίς και μετατρέπει τη μόρφωση σε αγώνα επιβίωσης. Από τους υποψηφίους των ΓΕΛ το 2025 έμειναν 10.628 πανεπιστημιακές θέσεις άδειες λόγω της ΕΒΕ; Επίσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ανακοινώθηκαν 68.788 διαθέσιμες θέσεις, αλλά πάνω από 10.636 δεν καλύφθηκαν, μεταξύ άλλων εξαιτίας του ίδιου μέτρου; Και για όσους δεν αντέξουν αυτόν τον εξεταστικό μαραθώνιο; Το σύστημα έχει ήδη έτοιμη τη «λύση»: Πρόωρη κατάρτιση, φθηνή εργασία, ζωή χωρίς δικαιώματα. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή. Ένα σχολείο που δεν μορφώνει όλους, αλλά ξεχωρίζει ποιοι θα προχωρήσουν και ποιοι θα «κοπούν» από νωρίς.»

«Ξεχάστε τις τριπλές Πανελλήνιες από την Α Λυκείου»: Η αντιπρόταση των γονιών για το «Εθνικό Απολυτήριο»

Κλείνοντας τονίζουν ότι « απαιτούμε να υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στις Πανελλήνιες, το δικαίωμα επανάληψης όσες φορές χρειαστεί και, το πιο σημαντικό, να μπορούν τα παιδιά να κατοχυρώνουν τους βαθμούς που έχουν πετύχει, ώστε να μην πιέζονται συνεχώς από το άγχος των εξετάσεων κάθε χρόνο και που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εισάγονται στις σχολές των πρώτων προτιμήσεών τους.

Να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις και τα θέματα να μπαίνουν με την παιδαγωγική ευθύνη των εκπαιδευτικών με βάση τον ρυθμό της τάξης. Να καταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, να ενισχυθούν εδώ και τώρα τα δημόσια πανεπιστήμια για να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν και ποιοτικά τα παιδιά μας και να παίρνουν πτυχία με αξία. Καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16 και για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων είτε ως παραρτήματα είτε αυτοτελώς. Να ενισχυθεί η ζωντανή πρόσθετη διδακτική στήριξη, και όχι το φροντιστήριο - "κονσέρβα", για όποια παιδιά τη χρειάζονται. Να ενταχθεί η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο στο Λύκειο κανονικά. Να γίνει μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες.

Δηλαδή: Μείωση των μαθητών ανά τάξη. 20 μαθητές στα μαθήματα γενικής παιδεία και 15 στην κατεύθυνση. Να γίνουν μόνιμοι διορισμοί, σταθερό προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο σχολείο, ειδική αγωγή και ψυχοκοινωνική στήριξη. Να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο να γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών Γενάρη και Φλεβάρη και να λείπουν εκπαιδευτικοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων! Γι’ αυτό, μαζί με όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους των παιδιών μας θα δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης για τις αρνητικές συνέπειες του Εθνικού Απολυτηρίου, για «να μείνει στα χαρτιά» κάθε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες από την Α Λυκείου! Για να διεκδικήσουμε το σχολείο που θα δίνει απάντηση στα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών μας.»

Η ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ