Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη,

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 έως τις 24:00, έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 επιβάτες έχασαν άδικα τη ζωή τους, σε ένα γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η ναυτική οικογένεια γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο κρίσιμη είναι η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως όταν αυτά παραβιάζονται, οι συνέπειες είναι τραγικές — όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.