Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με πρόθεση πώλησης μετοχών ή συμμετοχή σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρείχε η Ευρώπη Holdings, αναφορικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανές συνεργασίες στον τομέα του bancassurance, οι οποίες φέρονταν να συνδέονται και με μετοχική συμμετοχή τραπεζών ή τρίτων.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, κατόπιν επικοινωνίας και ενημέρωσης από τους βασικούς μετόχους της, δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με πρόθεση πώλησης μετοχών ή συμμετοχή σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Νωρίτερα, πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά και καταγράφηκαν στον οικονομικό Τύπο ανέφεραν ενδεχόμενο συνεργασίας της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank ή την Optima Bank στον τομέα του bancassurance, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο μετοχικής συνεργασίας. Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ωστόσο, περιορίζεται αποκλειστικά στο ζήτημα της μετοχικής συμμετοχής, χωρίς να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε σχετική διεργασία.

Η Ευρώπη Holdings επισημαίνει τέλος ότι θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον και όταν προκύψει σχετική υποχρέωση.

Η απάντηση δόθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2026.