Αναρτώνται από 20 Φεβρουαρίου τα νέα ειδοποιητήρια του e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς, με αυξήσεις 2,5% στις εισφορές. Έως 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία πληρωμής.

Έρχονται εντός των επόμενων ημερών τα νέα ειδοποιητήρια του e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών, τα οποία θα είναι αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2025. Τα ενιαία ειδοποιητήρια για τον μήνα Ιανουάριο 2026 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα από τις 20 Φεβρουαρίου.

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή), για όσους έχουν επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο εξόφλησης.

Η αύξηση που εφαρμόζεται στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους μεταφράζεται σε επιβάρυνση από 6,12 ευρώ έως και 16,48 ευρώ, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί ο υπόχρεος. Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026 ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, ενώ όσοι δεν προχώρησαν σε κάποια ενέργεια παραμένουν αυτόματα στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν το 2025.

Για τους αγρότες – ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ – η αύξηση στα ποσά των εισφορών είναι μικρότερη σε απόλυτους αριθμούς και κυμαίνεται από 3,64 ευρώ έως 9,87 ευρώ. Και σε αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων ισχύει το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμογής (2,5%), καθώς και η ίδια βασική αρχή: δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας το επόμενο διάστημα για το 2026, πέραν της διαδικασίας που είχε «τρέξει» έως το τέλος Ιανουαρίου.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τα ειδοποιητήρια με όλους τους γνωστούς τρόπους: μέσω e-banking, mobile banking ή ΑΤΜ, με επίσκεψη σε υποκατάστημα τράπεζας, μέσω ΕΛΤΑ, καθώς και μέσω IRIS. Με αυτό τον τρόπο, ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί τη δυνατότητα πληρωμής τόσο ψηφιακά όσο και με φυσική παρουσία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου.

Αναλυτικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, τα νέα μηνιαία ποσά εισφορών (κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη) διαμορφώνονται ως εξής:

στην 1η ασφαλιστική κατηγορία η εισφορά ανεβαίνει στα 250,77 ευρώ από 244,65 ευρώ, με αύξηση 6,12 ευρώ.

Στη 2η κατηγορία η εισφορά αυξάνεται στα 300,93 ευρώ από 293,59 ευρώ, δηλαδή κατά 7,34 ευρώ.

Στην 3η κατηγορία διαμορφώνεται στα 360,63 ευρώ από 351,84 ευρώ, με επιβάρυνση 8,79 ευρώ.

Στην 4η κατηγορία η εισφορά φτάνει τα 433,47 ευρώ από 422,90 ευρώ, αυξημένη κατά 10,57 ευρώ.

Στην 5η κατηγορία διαμορφώνεται στα 519,45 ευρώ από 506,78 ευρώ, με αύξηση 12,67 ευρώ.

Στην 6η κατηγορία η εισφορά ανεβαίνει στα 675,87 ευρώ από 659,39 ευρώ, δηλαδή κατά 16,48 ευρώ.

Τέλος, για την ειδική ασφαλιστική κατηγορία των νέων ασφαλισμένων, η εισφορά διαμορφώνεται στα 150,46 ευρώ από 146,79 ευρώ, με αύξηση 3,67 ευρώ.

Παράλληλα, για όσους ασφαλισμένους έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές ανά κατηγορία διαμορφώνονται στα 46,57 ευρώ για την 1η, στα 56,13 ευρώ για τη 2η και στα 66,88 ευρώ για την 3η. Αντίστοιχα, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, οι εισφορές ανέρχονται στα 31,05 ευρώ για την 1η κατηγορία, στα 37,02 ευρώ για τη 2η και στα 44,18 ευρώ για την 3η.

Για τους αγρότες, το συνολικό μηνιαίο ποσό εισφορών (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εισφορά αγροτικής εστίας) στην 1η ασφαλιστική κατηγορία ανεβαίνει στα 149,27 ευρώ από 145,63 ευρώ. Στη 2η κατηγορία διαμορφώνεται στα 179,11 ευρώ από 174,74 ευρώ. Στην 3η κατηγορία φτάνει τα 214,94 ευρώ από 209,69 ευρώ. Στην 4η κατηγορία διαμορφώνεται στα 257,93 ευρώ από 251,63 ευρώ. Στην 5η κατηγορία ανεβαίνει στα 310,48 ευρώ από 302,90 ευρώ, ενώ στην 6η κατηγορία φτάνει τα 404,81 ευρώ από 394,94 ευρώ.

Με τις νέες αναπροσαρμογές, οι μη μισθωτοί καλούνται να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, καθώς οι αυξήσεις, αν και ποσοστιαία περιορισμένες, μεταφράζονται σε επιπλέον επιβάρυνση σε μηνιαία βάση. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη συνολική διαδικασία αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.